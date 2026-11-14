به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بی ام اف، با آغاز و ادامه اعتراضات امروز در سراسر فرانسه و آغاز تجمع معترضان در سراسر کشور فرانسه، اخباری از بروز تنش ها در این کشور پس از مداخله پلیس و نیروهای امنیتی مخابره شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، راهپیمایی اعتراض آمیز مردمی در شهر مون‌پلیه، بوردو، پاریس و نانت گسترده تر از سایر نقاط رسانه ای شده است.

در نانت فرانسه پلیس به منظور سرکوب تجمعات اعتراض آمیز مردمی، از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

در بحبوحه تمهیدات امنیتی گسترده و بحث حقوقی جنجالی در پارلمان فرانسه، راهپیمایی عظیمی در پاریس برگزار شده است و هزاران معترض علیه افزایش قیمت‌ها و خشونت پلیس تظاهرات می کنند.

المیادین نیز گزارش داد: پلیس برای متفرق کردن معترضان در شهر مارسی، به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک کرد. پلیس معترضان را در شهر بوردو، واقع در جنوب غربی این کشور، سرکوب کرد.

اوضاع در شهر بوردو فرانسه نیز متشنج اعلام شده و پلیس در حال مقابله با مردم است.

بی ام اف در خبر فوری اضافه کرد: پاریس، نانت و لیون در فرانسه شاهد تشدید تنش ها میان پلیس و مردم معترض هستند.

از سوی دیگر، لوران نونز وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که امروز حدود ۷۰ هزار نیروی امنیتی پلیس به بهانه تأمین امنیت در سراسر این کشور مستقر هستند.

بی ام اف ساعاتی پیش اعلام کرده بود: چندین تظاهرات جداگانه در پایتخت پیش‌ بینی می‌شود: یکی در اعتراض به پیش‌ نویس قانونی که استفاده از زور از جمله به‌ کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی را به‌ طور پیش‌ فرض «قانونی و مشروع» تلقی می‌کند؛ یک راهپیمایی بین‌ المللی علیه خشونت نسبت به کودکان؛ و تجمعی از سوی جنبش «جلیقه‌ زردها» که پنجمین دور از اعتراضات آن‌ ها علیه گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی محسوب می‌شود.