به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لاهیجانی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات، ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۳ پروژه ورزشی در استان آذربایجان شرقی در نظر گرفته شده، افزود: تخصیص این اعتبارات با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تکمیل فضاهای ورزشی و افزایش دسترسی شهروندان به امکانات و خدمات ورزشی در شهرستان‌های مراغه ، مرند و میانه صورت خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های ورزشی استان در این طرح عنوان کرد: تکمیل سالن ورزشی یالقوز آغاج شهرستان مرند، خانه تکواندو میانه و استادیوم ۵ هزار نفری مراغه از پروژه‌های ورزشی مشمول این طرح برشمرد.

مهدی لاهیجانی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی خاطرنشان کرد: ثمره اجرای این پروژه‌ها تنها در احداث ۳ مجموعه ورزشی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هر یک از این طرح‌ها فرصتی برای نشاط اجتماعی، شکوفایی استعدادهای ورزشی، ارتقای سلامت عمومی و فراهم‌کردن امکانات بیشتر برای نسل جوان است و بی‌تردید، مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند سهمی ماندگار در ساختن استانی پویاتر و برخوردارتر داشته باشد که آثار سازنده مالیات در جای‌جای آن، در زندگی روزمره مردم نمایان شود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان با تشریح ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت برای حمایت از ورزش، از پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و امکان هدایت منابع مالیاتی به پروژه‌های مشخص خبر داد و اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه مشارکت فعالان اقتصادی در تکمیل زیرساخت‌های ورزشی شهرستان‌ها را فراهم کند.