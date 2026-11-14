به گزارش خبرنگار مهر، طرح تجهیز و هوشمندسازی مدرسه عشایری ساره در شهرستان آرادان با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این آیین با حضور یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی و امیر مهردادی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد.

عربی در این مراسم با قدردانی از تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش و مشارکت مردم و انجمن اولیای مدرسه عشایری حسین‌آباد، بر ضرورت توسعه امکانات و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در مناطق عشایری تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت علمی دانش‌آموزان این مناطق و موفقیت‌های تحصیلی آنان، خواستار توجه ویژه وزارت آموزش‌وپرورش به کمبودها و نیازهای مدارس عشایری در شهرستان‌های گرمسار و آرادان شد.

در این مراسم مدیرکل امور عشایری، فرماندار آرادان، امام جمعه آرادان، مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری و جمعی از خیران حوزه آموزش نیز حضور داشتند.