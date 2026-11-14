به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست مشترک با مدیران بانکی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش کشاورزی اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی، باغداری، نخیلات، شیلات، آبزی‌پروری، گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی، از مناطق مستعد کشور در تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود.

وی افزود: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم تأمین مالی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی است.

افزایش سهم کشاورزی در اقتصاد استان

استاندار بوشهر با اشاره به سهم ۲ درصدی بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امکان افزایش این سهم به ۴ درصد وجود دارد و تحقق این هدف نیازمند همراهی جدی نظام بانکی و حمایت مؤثر از فعالان این بخش است.

زارع با اشاره به جایگاه ممتاز بوشهر در صنعت آبزی‌پروری بیان کرد: این استان در تولید و صادرات میگوی پرورشی رتبه نخست کشور را دارد و میزان تولید میگو از ۱۶ هزار تن به ۳۱ هزار تن در سال گذشته افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۰۰ درصدی است.

وی ادامه داد: برآورد تولید میگوی پرورشی استان در سال جاری حدود ۴۰ هزار تن است و مطابق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به ظرفیت تولید ۶۸ هزار تن در دستور کار قرار دارد.

حمایت از فناوری‌های نوین آبزی‌پروری

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری خاطرنشان کرد: به‌کارگیری سامانه‌های نوین پرورشی می‌تواند میزان تولید و بهره‌وری را بیش از ۱۰ برابر افزایش دهد.

زارع خواستار ایجاد خطوط اعتباری اختصاصی برای حمایت از تولید تجهیزات فناورانه و داخلی در استان شد و گفت: با پشتیبانی مالی بانک می‌توان زمینه توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی فعالان این حوزه به تجهیزات خارجی را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه بوشهر در تولید و تجارت خرما یادآور شد: استان در تولید خرما رتبه سوم کشور و در بسته‌بندی و صادرات این محصول رتبه نخست را دارد که ضرورت حمایت از زنجیره تولید، فرآوری و صادرات این محصول را دوچندان می‌کند.

تسریع در پرداخت تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام کشاورزی اظهار کرد: پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد باید در اولویت دریافت تسهیلات سرمایه ثابت قرار گیرند تا با تکمیل و بهره‌برداری از آنها، ظرفیت تولید و اشتغال پایدار استان افزایش یابد.

زارع با اشاره به سهم ۲۳ درصدی بخش کشاورزی از مصوبات تسهیلاتی سفر ریاست جمهوری به استان خواستار تسریع در پرداخت اعتبارات باقی‌مانده شد.

وی در پایان بر ضرورت افزایش و تخصیص سهم اعتباری ویژه به استان بوشهر متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و شیلات تأکید کرد و خواستار توجه ویژه بانک به نیازهای مالی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این بخش شد.