به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی مهندسان دماوند در واکنش به انتشار خبر بازداشت یکی از مهندسان ناظر ساختمان در این شهرستان به اتهام دریافت رشوه، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرد مورد اشاره، ناظر گاز و از مهندسان غیربومی شهرستان دماوند بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: انتشار اخبار مربوط به تخلفات حرفه‌ای، بدون اشاره دقیق به حوزه فعالیت و محل انتساب حرفه‌ای فرد موردنظر، ممکن است زمینه‌ساز تعمیم تخلف یک فرد به جامعه مهندسی شهرستان شود و اعتبار حرفه‌ای مهندسان بومی دماوند را تحت‌تأثیر قرار دهد.

انجمن صنفی مهندسان دماوند با تأکید بر ضرورت برخورد بدون اغماض با تخلفات حرفه‌ای از طریق مراجع ذی‌صلاح، رعایت دقت، انصاف و شفافیت در انتشار اخبار را ضروری دانست و از اصحاب رسانه درخواست کرد با اصلاح و تکمیل خبر منتشرشده و تصریح به ناظر گاز و غیربومی بودن فرد موردنظر، در انعکاس دقیق واقعیت و صیانت از اعتبار جامعه مهندسی شهرستان دماوند همراهی کنند.