به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آبان‌ماه، کارت‌های آزاد جایگاه‌های بنزین در هرمزگان جمع‌آوری شد و ۵۰ لیتر به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی افزوده شد، این طرح پیش‌تر در استان کرمان اجرا شده بود.

بر این اساس، هر شهروند هرمزگانی اکنون ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان در اختیار دارد.استانداری هرمزگان با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی استان، ملاحظاتی درباره نحوه اجرای طرح مطرح کرده بود، پس از ابلاغ رسمی دولت، طرح اجرا شد و مدیریت استان نیز برای جبران بخشی از نیاز سوختی مردم پیگیری‌هایی انجام داد، که نتیجه یکی از این پیگیری‌ها، عرضه بنزین سوپر با قیمت لیتری ۱۰۵ هزار تومان در پنج جایگاه بندرعباس بود. همچنین چند سرویس اتوبوس در محور بندرعباس ـ میناب برای جابه‌جایی مسافران پیش‌بینی شد.

با وجود این اقدامات، بخش مهمی از جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می‌کند و خدمات درمانی، اداری و شغلی بیشتر در سه شهر میناب، بندرلنگه و بندرعباس متمرکز است.

به همین دلیل، بسیاری از شهروندان برای امور روزمره ناچار به سفر بین‌شهری هستند و هزینه ایاب‌وذهاب آنان با اجرای طرح جدید افزایش یافته است. در بیشتر شهرستان‌ها نیز هنوز جایگاه عرضه بنزین سوپر یا زیرساخت کافی برای جایگاه‌های CNG وجود ندارد. در بندرعباس نیز بخش زیادی از رفت‌وآمد به تاکسی‌های اینترنتی وابسته است.

از سوی دیگر، سهمیه بنزین کارت‌های شخصی از نیمه دوم ماه رو به پایان می‌رود و برخی گروه‌ها بیش از دیگران به سوخت نیاز دارند، از جمله کارمندان دولت، نیروهای نظامی، کارکنان صنایع غرب بندرعباس، معلمان، رانندگان و صیادان.

چند ده هزار صیاد ساماندهی‌نشده نیز برای تأمین بنزین دریارَوی با دشواری روبه‌رو هستند و هنوز راهکار مشخصی برای سوخت مورد نیاز اصناف و فعالان اقتصادی اعلام نشده است.



نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز نگرانی‌های مردم را به معاون رئیس‌جمهور و معاون وزیر نفت منتقل کرده‌اند، در همین چارچوب، در برخی شهرستان‌ها تجمع‌هایی مقابل فرمانداری‌ها برگزار و روز گذشته نیز تردد در یکی از محورهای شهری بندرعباس با حضور شهروندان دچار اختلال شد.



هرمزگان از نظر شاخص‌های برخورداری و زیرساخت‌های خدماتی جزو استان‌های نیازمند توجه بیشتر است و در بسیاری از مناطق آن، دسترسی به خدمات تخصصی درمانی مستلزم سفر به بندرعباس یا استان‌های یزد و کرمان است. از این رو، کارشناسان و مسئولان محلی بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی تأکید دارند.

به باور آنان، با گسترش حمل‌ونقل عمومی، توجه به پراکندگی جمعیت و تدبیر برای نیازهای شغلی و معیشتی مردم، می‌توان طرح را با شرایط خاص استان سازگار کرد و از دشواری‌های اجرای آن کاست.