به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب و روز بزرگداشت علامه طباطبایی، با اشاره به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی در توسعه فرهنگی جامعه، گفت: اندیشه و آثار ماندگار علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر ارزشمند المیزان، جایگاه والای کتاب و دانش را در تعالی فکری و فرهنگی جامعه یادآور می‌شود.

وی با اشاره به شعار سی‌وچهارمین هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، افزود: این شعار بر نقش کتاب در گسترش شناخت، فهم متقابل و آشنایی با دیدگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت تأکید دارد.

استاندار فارس با بیان اینکه کتاب بستری برای مواجهه انسان با اندیشه‌های دیگران و کاهش گسل‌های بین‌نسلی است، ادامه داد: مطالعه می‌تواند زمینه بازنگری در باورها، تعمیق فهم و گشودن افق‌های تازه پیش روی انسان را فراهم کند.

توسعه کتابخانه‌ها از اولویت‌های فرهنگی فارس است

امیری با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی بدون توجه جدی به کتاب و کتاب‌خوانی امکان‌پذیر نیست، گفت: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه از اولویت‌های مدیریت استان فارس به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای استان، تصریح کرد: تأکید کرده‌ام پروژه‌هایی از جمله کتابخانه مرکزی لار هرچه سریع‌تر تکمیل شود و درهای آن به روی مردم گشوده شود.

استاندار فارس همچنین توسعه کتابخانه‌های سیار را از نیازهای جدی استان دانست و افزود: فراهم‌سازی دسترسی جمعیت عشایری و روستایی به امکانات و خدمات فرهنگی از طریق گسترش کتابخانه‌های سیار باید مورد توجه قرار گیرد.

آغاز عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی شیراز در آینده نزدیک

امیری با اشاره به برنامه ساخت کتابخانه مرکزی شیراز بیان کرد: این پروژه با معماری فاخر، در آینده نزدیک وارد مرحله آغاز عملیات اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از توسعه زیرساخت‌های کتاب‌خوانی در استان فارس خاطرنشان کرد: در این دولت، اعتبارات کتابخانه‌های عمومی استان شش برابر شده است که بیانگر توجه به توسعه زیرساخت‌های دانایی و افزایش دسترسی عمومی به کتاب است.

استاندار فارس در بخش دیگری از پیام خود، هفته کتاب را فرصتی برای قدردانی از تلاش فعالان این عرصه دانست و از نویسندگان، کتابداران، ناشران، کتابفروشان، خیران کتابخانه‌ساز و مروجان کتاب‌خوانی به‌عنوان گروه‌هایی یاد کرد که در گسترش فرهنگ مطالعه نقش اثرگذاری دارند.

امیری ضمن تبریک هفته کتاب و کتاب‌خوانی و روز بزرگداشت علامه طباطبایی، ابراز امیدواری کرد کتاب بیش از پیش در متن زندگی مردم جایگاهی شایسته پیدا کند.