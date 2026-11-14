به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور، شب شنبه در آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد با اشاره به تلاش عالمان و مفاخر گذشته در حفظ و گسترش دانش و فرهنگ اظهار کرد: بسیاری از این شخصیت‌ها نه از پشتوانه مالی برخوردار بودند و نه حمایت نهادهای دولتی را داشتند، بلکه با عشق به فرهنگ و تمدن این سرزمین آثار ارزشمندی خلق کردند و به یادگار گذاشتند.

وی با اشاره به جایگاه این سرمایه‌های علمی در هویت فرهنگی جامعه افزود: اگر امروز از علم و دانش بهره‌مند هستیم، حاصل تلاش عالمانی است که آثار و اندیشه‌های خود را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشتند و این میراث زمینه‌ای برای توسعه دانش‌های بنیادین و دینی فراهم کرده است.

نوروزپور با اشاره به مفهوم «اقتصاد توجه» در دنیای امروز تصریح کرد: امروز همه کشورها و تمدن‌ها به دنبال جلب توجه جهانیان هستند و ذخایر فرهنگی ایران در این عرصه، اگر از بسیاری کشورها و تمدن‌ها بیشتر نباشد، کمتر نیست.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: باید بتوانیم این ظرفیت‌ها را به شیوه‌های مختلف و حتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به دنیا عرضه کنیم و توجه جهانیان را به عظمت و شکوه فرهنگ خود جلب کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه کتاب و مطالعه در زندگی رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید ما تمام عمر خود را با کتاب و مطالعه سپری کردند و از ایشان به‌عنوان یکی از کتاب‌خوان‌ترین رهبران جهان یاد شده است؛ بنابراین باید ایشان را در این زمینه الگوی خود قرار دهیم.

نوروزپور با اشاره به شعار سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد با عنوان «با کتاب گفت‌وگو کنیم» اظهار کرد: از فعالان رسانه‌ای و همه کسانی که در حوزه تبلیغات فعالیت دارند، درخواست می‌کنم برای ارتقا و اعتلای فرهنگ کتابخوانی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه کتابخوانی در تربیت نسل‌های عمیق و جست‌وجوگر نقش دارد، افزود: کتاب انسان‌هایی عمیق و برخوردار از دانش و اندیشه به جامعه تحویل می‌دهد و نسل‌هایی که با کتاب بزرگ می‌شوند، از نگاه سطحی فاصله می‌گیرند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از راه‌اندازی مجمع خیرین کتاب در استان یزد، این اقدام را ابتکاری ارزشمند و شایسته حمایت دانست و تصریح کرد: باید این ابتکار را مورد حمایت قرار دهیم و زمینه گسترش آن را در سطح کشور، منطقه و جهان فراهم کنیم؛ چراکه برای ارتقا و اعتلای فرهنگ کتابخوانی به ایده‌ها و ابتکارات تازه نیاز داریم.

وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف و نذر کتاب تأکید کرد و گفت: باید در موقعیت‌های مختلف بر فرهنگ وقف کتاب، نذر کتاب و خیرات کتاب تأکید شود و واقفان را به این سمت هدایت کنیم تا از این ظرفیت‌ها برای گسترش فرهنگ کتابخوانی بهره گرفته شود.

نوروزپور در پایان با قدردانی از استاندار یزد، امام جمعه این شهر، آیت‌الله ناصری و دیگر مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد، از توجه و حمایت آنان از فعالیت‌های فرهنگی استان تقدیر کرد.