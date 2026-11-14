به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری عصر شنبه در مراسم تبیین خطبه فدکیه و بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به بخشی از سخنان آن حضرت درباره فلسفه تشریع احکام اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در این خطبه، پس از بیان جایگاه ایمان، به حکمت‌هایی از جمله نماز، زکات، روزه، حج، عدالت و امامت اشاره می‌کنند که هر کدام نقشی اساسی در تربیت انسان و سامان‌یافتن جامعه دارند.



وی با بیان اینکه ایمان برای پاک شدن انسان از آلودگی شرک قرار داده شده است، افزود: شرک تنها به معنای بت‌پرستی و عبادت غیرخدا نیست، بلکه یکی از مراتب مهم آن، نپذیرفتن حاکمیت خداوند در قانون‌گذاری و تعیین بایدها و نبایدهای زندگی است.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ممکن است فردی خداوند را خالق جهان و اداره‌کننده نظام هستی بداند، اما در مقام عمل به جای تبعیت از احکام الهی، خواسته‌های نفسانی یا دستور قدرت‌های بشری را بر فرمان خداوند مقدم کند که این مسئله نیز از مصادیق فاصله گرفتن از توحید در مقام عمل است.



طاهری با اشاره به تبیین حکمت احکام در خطبه فدکیه اظهار کرد: حضرت زهرا(س) نماز را عاملی برای دوری از تکبر، زکات را زمینه‌ساز تزکیه و رشد انسان، روزه را موجب تثبیت اخلاص و حج را عاملی برای تقویت و استحکام دین معرفی می‌کنند.



وی عدالت را از دیگر محورهای مورد تأکید در این خطبه دانست و گفت: عدالت موجب پیوند دل‌ها و تقویت روابط اجتماعی می‌شود و نبود آن زمینه‌ساز شکل‌گیرید کینه‌ها، فاصله‌ها و اختلافات میان مردم خواهد بود.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت جایگاه امامت در خطبه فدکیه افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) در عبارت «طاعتنا نظاماً للملة و امامتنا أماناً للفرقة» به دو کارکرد اساسی امامت اشاره می‌کنند؛ نخست اینکه پیروی از اهل‌بیت(ع) موجب سامان‌یافتن دین و دوم اینکه امامت آنان مانع شکل‌گیری تفرقه در جامعه اسلامی است.



طاهری با بیان اینکه وحدت مسلمانان از عوامل اصلی اقتدار امت اسلامی به شمار می‌رود، اظهار کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف میان مسلمانان، قدرت و انسجام آنان را تضعیف کنند و از این طریق بر جوامع اسلامی مسلط شوند.



وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) گفت: حضرت با وجود اعتقاد راسخ به حقانیت خود در مسئله جانشینی پیامبر(ص)، هنگامی که احتمال دادند پیگیری این موضوع به درگیری و اختلاف میان مسلمانان منجر شود، از اقداماتی که زمینه‌ساز تفرقه بود پرهیز کردند.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: حتی زمانی که افرادی از جمله ابوسفیان پیشنهاد حمایت و همراهی با امیرالمؤمنین(ع) را مطرح کردند، حضرت به دلیل آگاهی از اهداف پشت پرده این پیشنهادها، آن را نپذیرفتند و حفظ مصالح جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.



طاهری با اشاره به توصیه‌های ائمه اطهار(ع) به شیعیان درباره نحوه تعامل با پیروان دیگر مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: عیادت از بیماران، شرکت در مراسم تشییع جنازه، برقراری ارتباط دوستانه و پرهیز از توهین به مقدسات دیگر مسلمانان از جمله سفارش‌هایی است که برای حفظ وحدت جامعه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.



وی در ادامه با اشاره به مسئله امامت در دوران غیبت اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های مکتب اهل‌بیت(ع)، در دوران غیبت امام زمان (عج)، فقیه واجد شرایط به‌عنوان نایب عام آن حضرت شناخته می‌شود و ولایت فقیه در چارچوب همین مبانی اعتقادی تعریف شده است.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فراز دیگری از خطبه فدکیه درباره فلسفه جهاد گفت: حضرت زهرا(س) جهاد را عامل عزت اسلام معرفی می‌کنند؛ چراکه ایستادگی در برابر دشمن مانع سلطه و تحقیر جامعه اسلامی می‌شود.



طاهری با بیان اینکه جهاد مفهومی فراتر از عرصه نظامی دارد، افزود: جهاد اقتصادی، فرهنگی و تبیینی نیز از ابعاد این فریضه به شمار می‌روند و تلاش در این عرصه‌ها می‌تواند به تقویت جامعه اسلامی و حفظ عزت مسلمانان کمک کند.



وی با اشاره به جایگاه صبر در آموزه‌های دینی نیز اظهار کرد: صبر به معنای پذیرش ظلم و سکوت در برابر ستم نیست، بلکه پایداری در مسیر انجام وظایف الهی، مقاومت در برابر دشمن و استقامت در مسیر حق را شامل می‌شود و زمینه‌ساز دستیابی انسان به پاداش الهی است.