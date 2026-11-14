به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله قاسمی عصر شنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان عسلویه با تأکید بر رعایت نرخ مصوب نان اظهار کرد: وزن چانه نان لواش ۱۱۰ گرم و قیمت هر قرص نان هزار و ۷۰۰ تومان است و تمامی نانوایی‌ها موظف به رعایت نرخ، وزن مصوب و ساعات پخت هستند.

وی افزود: چندین دستگاه اجرایی و نظارتی بر عملکرد نانوایی‌ها نظارت دارند و تخلفات ثبت‌ شده می‌تواند به محدودیت در سامانه خرید آرد و برخورد قانونی با واحدهای متخلف منجر شود.

معاون عمرانی فرماندار عسلویه همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله خرید و فروش غیرمجاز آرد، تعطیلی نانوایی در ساعات اعلام‌ شده، کم‌ فروشی و گران‌ فروشی، موارد را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و همچنین تلفن شکایات جهاد کشاورزی گزارش کنند.

قاسمی در پایان تأکید کرد: هدف از نظارت‌ها، جلوگیری از تخلفات و تأمین نان مورد نیاز مردم است و انتظار می‌رود نانوایان با رعایت ضوابط، در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان همکاری کنند.