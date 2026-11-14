به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات از تاریخ ۲۹ آبان لغایت ۳ آذرماه جاری با هدف ارتقای سطح مهارت، ترویج فرهنگ کار و تلاش و شناسایی استعدادهای برتر در سطح استان برگزار می‌شود.



رضا باجولوند، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز، با اعلام این خبراظهارکرد: در این دوره، استان البرز میزبان ۳۳ رشته مهارتی مختلف خواهد بود و ۳۵۳ شرکت‌کننده آمادگی خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده‌اند.



وی با اشاره به ترکیب جمعیتی شرکت‌کنندگان افزود: نکته قابل توجه در این دوره، حضور متوازن و مشارکت برابر جوانان است،به‌طوری که ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان را بانوان و ۵۰ درصد دیگر را آقایان تشکیل می‌دهند که این امر نشان‌دهنده انگیزه و ظرفیت بالای هر دو قشر در عرصه‌های مهارتی است.



باجولوند با اشاره به آمارهای منتشر شده گفت: بیشترین میزان رقابت در این دوره مربوط به رشته‌های فناوری‌های وب (۵۶ نفر)، فناوری مد (۴۹ نفر)، رباتیک (۳۱ نفر) و طراحی گرافیک (۲۳ نفر) است که تمرکز جوانان البرز بر حوزه‌های نوین و دیجیتال را به نمایش می‌گذارد.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز در پایان، ضمن ابراز امیدواری برای برگزاری موفقیت‌آمیز این رویداد، بر آمادگی کامل مربیان، کارشناسان و تمامی عوامل اجرایی جهت میزبانی شایسته و برگزاری بی‌نقص این مسابقات تأکید کرد.



شایان ذکر است بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای برتر مهارتی، ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد انگیزه در میان جوانان کشور برگزار می‌شود و برگزیدگان مرحله شهرستانی به مراحل استانی و ملی راه خواهند یافت.