به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با سومین روز از سی‌وچهارمین هفته کتاب که با عنوان «امین زبان فارسی، کتاب میراث ماندگار و قلم مقاومت» نام‌گذاری شده است، آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین؛ منتخبی از سروده‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه» با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید خامنه‌ای، از ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار می‌شود.

در این برنامه سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حدادعادل؛ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، افشین علاء، محمدمهدی سیار و میلاد عرفان‌پور به سخنرانی و شعرخوانی خواهند پرداخت.

این رویداد، میزبان علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ و ادبیات خواهد بود و علاقه‌مندان به حضور در این برنامه می‌توانند به پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی مراجعه کنند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.