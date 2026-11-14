به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدهادی شفیعی عصر امروز شنبه در آئین رونمایی از کتاب ستارگان جنوب اظهار کرد: در آغاز هفته کتاب از مروج بزرگ کتابخوانی، شخصیتی که پیوند بخشی از نسل ما با کتاب به واسطه تغریض ها و توصیه های وی رقم خورده است، امروز و هر روز در هر برنامه ای که به واسطه کتاب برگزار می شود، یاد امام شهید را گرامی می داریم.

مدیرکل حوزه هنری خوزستان با بیان اینکه کتاب ستارگان جنوب حول یک دغدغه از دو سال پیش شکل گرفت، تصریح کرد: آن زمان موضوعی تحت عنوان اگو مطرح شد لذا دغدغه تهیه درسنامه ایجاد شد که برای مفاخر در قید حیات استان باشد و بتوان آن فرد را به صورت چهره به چهره معرفی کرد.

وی ادامه داد: قالب اولیه مد نظر به گونه ای دیگر بود نهایتا به چنین درسنامه ای تبدیل شد که تفکیک در آن صورت گرفت، به گونه ای که در این جلد افراد مطرح شده اند و قصد داریم در کتاب بعدی مجموعه ها را داشته باشیم.

مدیرکل حوزه هنری خوزستان ضمن قدردانی از دست اندکاران پروژه بیان کرد: مسئولیت پروژه برای مدت طولانی بر عهده هادی سلامات بود، سمیه همت پور نیز بازنویسی، انتشار و تدارک مراسم رونمایی را مسیولیت داشتند و علی هاجری دیگر فرد تلاشگر برای این کتاب بودند.

حجت الاسلام شفیعی افزود: همچنین قدردان حجت الاسلام منابی مدیرکل کتابخانه های خوزستان هستم؛ طبق وعده داده شده مسئولیت های خود را انجام داده و تولید شکل گرفت اما توزیع به معنای تخصصی به لحاظ زیرساختی و ارائه ای در توان حوزه هنری نیست که نهاد کتابخانه ها این توان و ظرفیت تعاملی گسترده با نوجوان ها را دارد. با آموزش و پرورش خوزستان در خصوص ورود درسنامه به مدارس مذاکراتی صورت گرفته است.

وی گفت: امیدواریم این هم افزایی سازنده باشد و موجب تمرکز بیشتر دستگاه های فرهنگی شود تا از تفکیک کاری، به نقطه نظر مشترک برسیم.

مدیرکل حوزه هنری خوزستان، نوشتن روایت پیشرفت را کاری بسیار سخت برشمرد و عنوان کرد: گاهی فرد علت پیشرفت خود را موضوعی می داند و پژوهشگر به چیز دیگری می رسد که می توان گفت از روایت پایداری هم سخت تر است.

حجت‌الاسلام شفیعی افزود: امیدواریم این باور که انسان انقلاب اسلامی در خوزستان منطق بر آرمان های انقلاب اسلامی است، منطبق بر آن گام برداشته و میدان هویت در خوزستان، میدان انقلاب اسلامی است، به لطف پروردگار و با این کتاب که زحمات بسیاری برای آن کشیده شده برکت پیدا کند.