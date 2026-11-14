به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه علنی فردا صرفا دو فوریت طرح مشهور به حذف شرط اجتهاد مطرح می شود و در خصوص مفاد و متن این طرح ، متعاقبا هر گونه ایراد و پیشنهاد احتمالی در اثنای رسیدگی به کلیات و جزئیات مورد بحث و بررسی و دقت نظر قرار خواهد گرفت .

وی افزود: این طرح منجر به ارتقاء ظرفیت و افزایش بهره وری و کارآمدی در دستگاه ذی ربط خواهد شد . و برخی مباحث که این روزها در قالب نگرانی از حذف شرط اجتهاد مطرح می شود موضوعیت ندارد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطزنشان کرد: این نکته قابل ذکر است که در شروط مطرح شده در قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نیز بر شرط اجتهاد تصریح نشده است . بلکه بیان می دارد وزیر اطلاعات از نظر تحصیلات باید در حد اجتهاد باشد . که البته سایر الزامات این طرح پس از تصویب نهایی هرگونه خلأ و نقصی را جبران می کند .