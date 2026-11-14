به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شب شنبه در آیین اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی با اشاره به ظرفیت علمی و نخبگانی استان اظهار کرد: رویکرد استان یزد بر مبنای دانش‌محوری و استفاده از ظرفیت نخبگان تعریف شده و بر اساس ارزیابی‌های بنیاد ملی نخبگان، نسبت جمعیت نخبگانی یزد به جمعیت استان، در مقایسه با سایر استان‌ها جایگاه برجسته‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مسئولان وظیفه دارند زمینه بروز و ظهور استعدادها را فراهم کنند، افزود: ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری وجود دارند که ممکن است به دلیل بی‌توجهی و فراهم نبودن بستر مناسب، ناشناخته باقی بمانند یا فرصت شکوفایی را از دست بدهند؛ بنابراین باید این استعدادها را شناسایی و برای اثرگذاری آن‌ها در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کرد.

پرورش استعدادها از سنین پایه

استاندار یزد با تأکید بر اهمیت توجه به دانش‌آموزان و پرورش خلاقیت آنان از دوران کودکی تصریح کرد: هر اندازه آموزش و توجه به استعدادها از سنین پایین‌تر آغاز شود، آثار آن ماندگارتر خواهد بود؛ همان‌گونه که در ضرب‌المثل معروف آمده است: «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر».

بابایی با اشاره به ضرورت حمایت خانواده‌ها از علایق و توانمندی‌های فرزندان گفت: نباید به دلیل کم‌حرفی، کم‌توجهی ظاهری یا عملکرد متفاوت یک دانش‌آموز، درباره استعداد او قضاوت کرد؛ چراکه ممکن است توانمندی‌هایی در وجود دانش‌آموز باشد که هنوز فرصت بروز پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه گاهی بی‌توجهی به یک دانش‌آموز می‌تواند موجب نادیده ماندن استعدادهای ارزشمند او شود، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها و معلمان باید با تشویق، حمایت و فراهم کردن فرصت تجربه و یادگیری، زمینه رشد توانمندی‌های دانش‌آموزان را فراهم کنند.

راز موفقیت علمی دانش‌آموزان یزدی

استاندار یزد با اشاره به جایگاه علمی دانش‌آموزان استان عنوان کرد: یزد به مدت ۳۲ سال در کنکور سراسری به نسبت جمعیت رتبه نخست کشور را کسب کرده و در سال‌های اخیر نیز در میانگین معدل دیپلم دانش‌آموزان در جایگاه نخست قرار داشته است؛ همچنین در ارزیابی وزارت آموزش‌وپرورش از پایه یازدهم نیز استان یزد رتبه اول را کسب کرده است.

بابایی در تشریح عوامل این موفقیت‌ها گفت: سه ضلع خانواده‌های دغدغه‌مند و همراه، معلمان دلسوز و تلاش دانش‌آموزان در کنار یکدیگر زمینه‌ساز موفقیت علمی هستند و زمانی که این سه عامل با هم همراه شوند، استعدادهای دانش‌آموزان فرصت شکوفایی پیدا می‌کند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده از جمله آموزش‌وپرورش، پارک علم و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: باید چنین برنامه‌هایی با حمایت و همکاری بیشتر دنبال شود تا دانش‌آموزان مستعد بتوانند توانایی‌های خود را به مرحله ظهور برسانند.

استاندار یزد ابراز امیدواری کرد با استمرار این حمایت‌ها، نسل امروز دانش‌آموزان بتواند آینده‌ای روشن برای استان رقم بزند و ظرفیت‌های علمی و نخبگانی یبیش از گذشته در مسیر پیشرفت و توسعه به کار گرفته شود.