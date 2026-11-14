به گزارش خبرنگار مهر، محسن افروخته، شب شنبه در آیین اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی استان یزد، با اشاره به نقش ایده‌های خلاقانه در شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناور فعالیت خود را با یک ایده ساده آغاز کرده‌اند و ممکن است ایده‌هایی که امروز از سوی دانش‌آموزان مطرح می‌شود، در آینده به زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای فناورانه و ارائه راهکار برای مسائل کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مسیر نوآوری باید از مدارس آغاز شود، افزود: شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید محصولات فناورانه، سرمایه‌گذاری و صادرات، همگی به ایده‌هایی وابسته است که می‌توانند از دوران دانش‌آموزی و با همراهی خانواده‌ها و مراکز آموزشی پرورش یابند.

مدرسه باید زمینه‌ساز پرورش ایده‌های نوآورانه باشد

افروخته با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی تصریح کرد: مدرسه نباید صرفاً محلی برای انتقال اطلاعات و دانش باشد، بلکه باید بستری برای تقویت خلاقیت، مهارت حل مسئله و تجربه عملی نوآوری فراهم کند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور ادامه داد: هدف باید این باشد که دانش‌آموزان به جای مصرف‌کننده فناوری، به افرادی تبدیل شوند که توانایی طراحی و توسعه فناوری را دارند و برای این منظور باید ارتباطی مستمر از محیط مدرسه تا شرکت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه ایده‌های برتر نباید پس از پایان جشنواره‌ها به فراموشی سپرده شوند، گفت: زمانی می‌توان یک ایده را موفق دانست که قابلیت پاسخگویی به یک نیاز واقعی جامعه را داشته باشد و در نهایت به محصولی کاربردی تبدیل شود.

ضرورت اتصال ایده‌های دانش‌آموزی به مراکز فناورانه

افروخته شناسایی و ثبت ایده‌های برتر را نخستین گام در حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی دانست و بیان کرد: صاحبان ایده باید به شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان و کارآفرینان متصل شوند تا بتوانند از دانش، تجربه و مشاوره آنها برای توسعه طرح‌های خود استفاده کنند.

وی فراهم کردن دسترسی دانش‌آموزان به آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز رشد برای ساخت نمونه اولیه را از دیگر الزامات این مسیر برشمرد و افزود: همکاری میان نهادهای آموزشی و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم فناوری باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که ایده‌های مستعد، فرصت تبدیل شدن به محصولات فناورانه را پیدا کنند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با تأکید بر اینکه جشنواره‌ها نباید صرفاً به رقابت و معرفی برگزیدگان محدود شوند، گفت: این رویدادها باید نقطه شروعی برای رشد استعدادها باشند و دانش‌آموزان را با موضوعاتی مانند کارآفرینی فناورانه، مالکیت فکری، بازار و اقتصاد نوآوری آشنا کنند.

برگزاری لیگ برتر نوآوری دانش‌آموزی در یزد

افروخته با اشاره به بازدید مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی از پانزدهمین دوره مسابقات نوآوری دانش‌آموزی یزد در روز پنجشنبه اظهار کرد: تجربه برگزاری این رویداد در یزد مورد توجه مدیرعامل صندوق قرار گرفته و راه‌اندازی مسابقاتی مشابه در استان‌های مختلف کشور با الگوبرداری از این تجربه مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی از توسعه این مسابقات در استان‌ها حمایت می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، برگزیدگان رقابت‌های استانی سال آینده در قالب رویدادی با عنوان «لیگ برتر» در استان یزد گردهم می‌آیند و با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

نوآوری با تبدیل ایده به محصول محقق می‌شود

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: برای نوآوری و خلق ایده‌های جدید لزوماً به امکانات گسترده نیاز نیست و بسیاری از تحولات بزرگ از مشاهده یک مشکل ساده و تلاش برای یافتن راه‌حل آن آغاز شده‌اند.

افروخته با تأکید بر اهمیت جسارت در تجربه و پذیرش شکست گفت: دانش‌آموزان در کنار پرورش خلاقیت باید یاد بگیرند مسائل را به‌درستی شناسایی کنند، راه‌حل‌های خود را بیازمایند و با همکاری دیگران، ایده‌هایشان را به محصولات قابل استفاده تبدیل کنند.

وی در پایان تأکید کرد: نوآوری تنها به ارائه یک ایده یا ساخت یک اختراع محدود نمی‌شود، بلکه زمانی به نتیجه می‌رسد که ایده به محصول و بازار راه پیدا کند و استعداد دانش‌آموزی زمینه شکل‌گیری یک کسب‌وکار فناورانه را فراهم آورد.