به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه معرفتی حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: یکی از دعاهای ارزشمند آن حضرت، درخواست اصلاح دین، دنیا و آخرت از خداوند است؛ دعایی که توجه به ابعاد مختلف زندگی فردی و معنوی انسان را یادآوری می‌کند.

وی با اشاره به دعای نقل‌شده از حضرت زهرا(س) افزود: در این دعا از خداوند می‌خواهیم دین ما را اصلاح کند؛ دینی که شامل اعتقادات، احکام و اخلاقیات است. بنابراین هر فرد باید برای افزایش آگاهی دینی، شناخت مسائل شرعی و تقویت اخلاق خود وقت بگذارد و صرفاً به داشته‌های گذشته اکتفا نکند.

پورذهبی با تأکید بر ضرورت تلاش برای بهتر شدن وضعیت معنوی انسان عنوان کرد: اصلاح دنیا و آخرت نیز نیازمند توجه و برنامه‌ریزی است و انسان باید تلاش کند هر روز نسبت به روز گذشته از نظر علمی، معنوی و اخلاقی پیشرفت داشته باشد.

یادآوری مظلومیت شهدای مفقودالاثر کردستان

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدا، به شهادت شهید میعاد جعفری، مرزبان اهل سنندج اشاره کرد و گفت: خانواده این شهید از زمان شهادتش در اسفندماه سال گذشته تا مدت‌ها در جست‌وجوی پیکر فرزندشان بودند، اما پیکری از ایشان به دست نیامد و سرانجام پس از ماه‌ها چشم‌انتظاری، مراسم ختم این شهید برگزار شد.

وی با اشاره به وجود شهدای مفقودالاثر دیگر در استان کردستان، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا و توجه به رنج خانواده‌های آنان تأکید کرد.

پورذهبی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات کنگره این کشور اظهار کرد: تحولات و جنگ‌های منطقه‌ای بر معادلات سیاسی جهان تأثیرگذار است و نمی‌توان نقش مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت را در این تحولات نادیده گرفت.

وی با انتقاد از نگاه‌های سطحی به حمایت ایران از مردم غزه و لبنان تصریح کرد: برخی در گذشته شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دادند، اما تحولات نشان داد که حمایت از ملت‌های مظلوم و مقابله با سیاست‌های رژیم صهیونیستی، آثار خود را در معادلات منطقه‌ای و حتی فضای سیاسی کشورهای دیگر بر جای گذاشته است.

ضرورت پرهیز از اظهارات التهاب‌آفرین

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره وضعیت اقتصادی کشور و احتمال وقوع جنگ گفت: بیان سخنان نسنجیده و التهاب‌آفرین می‌تواند موجب نگرانی و تشویش افکار عمومی شود؛ ازاین‌رو مسئولان و افراد صاحب‌تریبون باید پیش از اظهارنظر، موضوعات را با دقت و مطالعه بررسی کنند.

وی با یادآوری تأکید رهبر شهید بر ضرورت اندیشیدن و تعمیق تفکر خاطرنشان کرد: باید برای فکر کردن، مطالعه و بررسی مسائل وقت گذاشت و از طرح مطالبی که بدون پشتوانه کارشناسی موجب ایجاد التهاب در جامعه می‌شود، پرهیز کرد.

پورذهبی با اشاره به احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران گفت: درباره تحولات آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت، اما می‌توان چند سناریو را مورد بررسی قرار داد؛ نخست، احتمال حمله محدود به برخی زیرساخت‌های مهم کشور، دوم، تلاش برای رسیدن به توافقی همراه با فشار و چانه‌زنی و سوم، ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح با هدف اعمال فشار اقتصادی و فرسایشی بر ایران.

وی با بیان اینکه نباید در تحلیل تحولات دچار هیجان و قضاوت عجولانه شد، تأکید کرد: کشور باید با حفظ آمادگی، هوشیاری و اتکا به توان داخلی، مسیر عزتمندانه خود را ادامه دهد؛ چراکه زندگی مطلوب برای ملت ایران، زندگی همراه با عزت، استقلال و توانایی دفاع از خود است.

پورذهبی در پایان با گرامیداشت یاد حضرت فاطمه زهرا(س) و رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ملی تأکید کرد.