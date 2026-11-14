به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رئیسی شنبه شب به مناسبت گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،، جانشین فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در دیدار با سرهنگ عباس ثابت‌مقدم مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان بوشهر ضمن تبریک انتصاب وی، با تأکید بر حساسیت مأموریت‌های مرزبانان در مناطق ساحلی و جنوبی، خواستار تسهیل و بهبود فرآیند ارائه خدمات درمانی به نیروهای عملیاتی شد.

جانشین مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتقای سطح رفاه و سلامت نیروها، نقش مستقیمی در حفظ آمادگی جسمانی و روانی مرزبانان در مواجهه با چالش‌های مرزی ایفا می‌کند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان مرزبانی و سازمان تأمین اجتماعی برای پوشش بهتر نیازهای درمانی مرزبانان تأکید کرد.