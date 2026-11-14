به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز شنبه در نشست گروه صنعت و تجارت در مجمع مشورتی پیشرفت استان اظهار کرد: فعالیت این مجمع تکلیفی اداری نیست و مسائل مختلف در راستای توسعه استان با مشارکت فعالان و افراد دارای تجربه احصا و پیگیری مسائل براساس اولویت‌ها انجام می‌شود.

وی مجمع مشورتی پیشرفت استان را اتاق فکر عملیاتی دانست و افزود: در حوزه صنعت و تجارت نیز لازم است مسائل با بررسی‌های دقیق کارشناسی و با حضور دستگاه‌های مرتبط جمع‌بندی و راهکارهای عملیاتی به حوزه مربوط ارائه شود.

استاندار اردبیل با اشاره به تعدادی از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت و تجارت، تصریح کرد: ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تولیدات و قطعات استان در داخل اردبیل از جمله درخواست‌های صنعتگران است که باید مدنظر واحدهای مربوط قرار گیرد.

امامی یگانه گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی نیازمند دانش‌آموختگان مهارت‌دیده هستند که در این راستا نیز باید دانشگاه‌ها رشته‌های دانشگاهی مهارت‌محور ایجاد کنند.

وی بیان کرد: همچنین ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت نیز از جمله ضرورت‌ها در راستای تربیت نیروی مهارت‌دیده برای ورود به بازار کار است.

استاندار اردبیل اظهار کرد: مسائل احصاشده در حوزه صنعت و تجارت بعد از بررسی کارشناسی و تعیین تکالیف دولتی اعلام شود تا برای حل مسائل و تسهیل امور مورد پیگیری قرار گیرد.