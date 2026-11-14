به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی‌خانی، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ۲۴ آبان‌ماه، روز کتاب و کتابخوانی و آغاز سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، گفت: برنامه‌های امسال با بهره‌گیری از ظرفیت ۹۰ کتابخانه مخزن‌دار، ۳۰۰ کتابخانه باز و ۱۵۰ حلقه کتابخوانی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سه ظرفیت هنر، رسانه و کتاب و کتابخوانی افزود: در این دوره تلاش شده است با استفاده از ابزارهای متنوع فرهنگی و هنری، زمینه گسترش فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی به‌ویژه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان فراهم شود.

مهدی‌خانی، تولید فرآورده‌های فرهنگی و هنری با محوریت کتاب «سرباز روز نهم» را از جمله برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: تولید نمایشنامه، معرفی کتاب در قالب طرح ملی «شنبه‌های کتاب مساجد» و حلقه‌های کتابخوانی، تولید پادکست، شعر، خوشنویسی، نقاشی و سرود از جمله این فعالیت‌هاست.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان ادامه داد: ویژه‌ برنامه «اتحاد آگاه با کتاب؛ از مسجد تا میدان» همراه با رونمایی از پوستر «محله دانا» در ۲۴ آبان‌ماه و همزمان با تجمعات شبانه در میدان آیینی کوثر برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین تکریم خانواده شهید علی منصوری، عضو کانون فرهنگی هنری الجواد شهر کرمان، به‌عنوان کانون پیشرو در ترویج کتابخوانی و اجرای پویش «نذر دانایی» با هدف اهدای کتاب به کتابخانه‌های مساجد از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مروجان کتاب و کتابداران فعال همراه با تجلیل از برترین‌ها، پویش «صدای کتاب» با هدف ضبط و انتشار گفت‌وگو با نویسندگان و مؤلفان، اجرای طرح «پیاده‌راه کتاب» و برگزاری فعالیت‌های خلاقانه کتابخوانی در فضاهای شهری را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب عنوان کرد.

مهدی‌خانی، با اشاره به برنامه‌های تبلیغی و ترویجی کانون‌های مساجد اظهار کرد: حضور کتابداران در میعادگاه‌های نماز جمعه و گلزار شهدا، دیدار با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی استان و اهل قلم، برگزاری رویدادهای ایده‌پردازی برای طراحی خدمات نوین کتابخانه‌ها با مشارکت جوانان و اجرای طرح پالایش کتاب با هدف جمع‌آوری کتاب‌های فرسوده و جایگزینی کتاب‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

وی ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات کتابخانه‌های مساجد در سامانه بچه‌های مسجد، اجرای طرح «ایستگاه دانایی» برای بازدید اهالی محله و دانش‌آموزان از کتابخانه‌های مساجد و طرح «کتاب محبوب من» با تولید مصاحبه‌های کوتاه از مدیران، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های محبوب درباره کتاب مورد علاقه‌شان را از دیگر برنامه‌های این هفته دانست.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان افزود: برنامه‌هایی همچون «رادیو کتاب محله» با تولید و انتشار فایل‌های صوتی کوتاه درباره کتاب در کانال‌های محلی، پویش مجازی «کتاب شهر من»، مسابقه عکاسی «کتاب در قاب عکس»، معرفی و تقدیر از فعال‌ترین کتابخوان هر محله در قالب طرح «کتابخوان محله ما» و طرح «یک روز کتابدار باش» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فعالیت کتابداری نیز اجرا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های شاخص کتابخوانی کانون‌های مساجد در سال جاری گفت: لیگ کتابخوانی مسجد، محله و خانواده با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از جمله این فعالیت‌هاست که ۹۰ نفر از اعضای حلقه‌های کتابخوانی کانون‌های مساجد استان در آن شرکت کرده‌اند و میزان مشارکت استان کرمان در این لیگ نسبت به سایر استان‌ها بیشتر بوده است.

مهدی‌خانی، طرح «شنبه‌های با کتاب» را از برنامه‌های موفق و اثرگذار کانون‌های مساجد استان کرمان دانست و تصریح کرد: این طرح با معرفی کتاب از سوی ائمه جماعات و مروجان کتاب در مساجد اجرا می‌شود و معرفی مجازی کتاب نیز هر هفته روزهای شنبه توسط مدیران کتابخانه‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به استمرار طرح «محله دانا» خاطرنشان کرد: این طرح هم‌اکنون در دویست‌وبیست‌وچهارمین هفته اجرا قرار دارد و هر هفته با حضور حلقه‌های کتابخوانی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در مسجد سیدالشهدا(ع) واقع در خیابان مدیریت شهر کرمان، با برنامه‌های متنوع و محوریت کتاب و کتابخوانی، به‌ویژه کتاب‌های مورد تقریظ رهبر معظم انقلاب، و با همکاری امام جماعت مسجد برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان در پایان با اشاره به حمایت از توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی در مساجد گفت: در سال جاری پنج هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های مساجد استان اهدا شده و با همکاری و مساعدت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شش کتابخانه مخزن‌دار نیز تجهیز شده است.

گفتنی است، در حال حاضر ۱۲ هزار کتابخانه مسجد تحت پوشش ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور قرار دارند که هفت هزار کتابخانه به‌صورت مخزن‌دار و پنج هزار کتابخانه به‌صورت باز فعالیت می‌کنند.