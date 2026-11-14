به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی آقازاده، شامگاه شنبه و در دویست و پنجاه و نهمین تجمع مردم لنگرود، با اشاره به تقارن این اجتماع مردمی با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین بخش‌هایی از خطبه فدکیه و سیره سیاسی و اجتماعی آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: خطبه فدکیه، خطبه ولایت و دفاع از حق است و حضور مردم در اجتماعات فاطمی نیز باید با شناخت این سیره و الگوگیری از آن همراه باشد.

کارشناس مذهبی با قرائت بخش‌هایی از زیارت حضرت زهرا (س) منقول از امام جواد (ع)، یاد و خاطره شهدای هوافضا را نیز گرامی داشت و افزود: اقتدار امروز ایران و دستاوردهای کشور در عرصه هوافضا، حاصل مجاهدت شهیدانی است که برای سربلندی این سرزمین تلاش کردند.

خشم و رضایت حضرت زهرا (س) معیاری برای شناخت مسیر حق است

آقازاده با بیان اینکه در مکتب حضرت صدیقه طاهره (س) سه نکته اساسی برای زندگی امروز وجود دارد، گفت: فضیلت حضرت زهرا (س) تنها به دختر پیامبر بودن، همسر امیرالمؤمنین بودن یا مادر ائمه بودن محدود نمی‌شود؛ بلکه جایگاه حقیقی ایشان در آیات قرآن و روایات معصومان آشکار شده است.

وی با اشاره به روایت «إِنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَیَرْضَی لِرِضَاهَا» اظهار کرد: این روایت که در منابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده، نشان‌دهنده جایگاه والای حضرت زهرا (س) است؛ به‌گونه‌ای که خشم و رضایت ایشان با خشم و رضایت خداوند پیوند خورده است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: این جایگاه تنها مختص دوران زندگی حضرت زهرا (س) نیست و سیره ایشان برای همه دوران‌ها الگو محسوب می‌شود. باید بررسی کنیم حضرت فاطمه (س) در برابر چه مسائلی خشمگین شدند و چه چیزی موجب نارضایتی ایشان شد؛ چراکه شناخت این موضوع، به ما کمک می‌کند در زندگی امروز نیز مسیر درست را تشخیص دهیم.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه افزود: مردم در این ۲۵۹ شب با ابراز انزجار از دشمنان و سردادن شعار، بر مواضع خود ایستادگی کرده‌اند. این حضور را نباید صرفاً به تصمیم و دعوت دیگران محدود کرد؛ مردم با احساس مسئولیت و در دفاع از ولایت به میدان آمده‌اند و تا زمانی که احساس امنیت و آرامش در کشور برقرار نشود، خود را مسئول می‌دانند.

آقازاده با تأکید بر اینکه نباید اجتماعات مردمی را به نام اشخاص یا جریان‌های دیگر ثبت کرد، گفت: مراقب باشید حضور و مطالبه مردم به حساب دیگران نوشته نشود. مردم با تشخیص و اراده خود در صحنه حضور پیدا کرده‌اند و این حضور برخاسته از باور و اعتقاد آنان است.

سیره حضرت زهرا (س) نشان می‌دهد دفاع از حق با مطالبه‌گری همراه است

وی در ادامه با اشاره به رفتار حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره (س) در مسیر دفاع از حق، تنها به بیان مواضع اکتفا نکردند؛ ایشان اعتراض کردند، هشدار دادند، از برخی افراد روی گرداندند و با رفتار خود نشان دادند که در برابر انحراف و فراموشی حقیقت نمی‌توان بی‌تفاوت بود.

این کارشناس مذهبی با اشاره به موضوع صلح‌طلبی و طرح مباحثی درباره انتخاب میان جنگ و صلح تصریح کرد: اسلام دین صلح و دوستی است و ما با کسی سر جنگ نداریم، اما باید میان جنگ‌طلبی و دفاع از خود تفاوت قائل شد. آنچه امروز در کشور دنبال می‌شود، دفاع از سرزمین و حقوق مردم است، نه آغاز جنگ.

وی افزود: نباید این‌گونه القا شود که مردم باید میان جنگ و صلح یکی را انتخاب کنند؛ مسئله این است که آیا جامعه می‌خواهد در برابر تهدیدها از خود دفاع کند یا در مقابل دشمنان دست روی دست بگذارد؟ مردم نشان داده‌اند که اهل دفاع از کشور و ایستادگی در برابر تهدیدها هستند.

حضرت زهرا (س) برای ساخت امت، خانه‌به‌خانه به میدان آمد

آقازاده با اشاره به یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته زندگی حضرت زهرا (س) گفت: حضرت صدیقه طاهره (س) به دنبال امت‌سازی بودند. ایشان پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) برای دفاع از ولایت، به خانه‌های انصار و مهاجران رفتند و تلاش کردند حجت را بر مردم تمام کنند.

وی ادامه داد: حضرت زهرا (س) با وجود اینکه می‌دانستند بسیاری از افراد به ندای ایشان پاسخ نخواهند داد، از تلاش دست نکشیدند. شاید در ظاهر آن روز به هدف خود نرسیدند، اما امروز اگر حضرت فاطمه (س) در میان ما بودند و این جمعیت عظیم را در شهرهای مختلف می‌دیدند، می‌توانستند ثمره آن ایستادگی را مشاهده کنند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت اجتماعی بیان کرد: اگر به امت واحد تبدیل شویم، قدرت، سرعت و موفقیت جامعه افزایش پیدا می‌کند؛ اما اختلاف میان مردم، اختلاف میان مردم و مسئولان و تفرقه در جامعه، مسیر پیشرفت را دشوار می‌کند. باید از تجربه تاریخی صدر اسلام درس بگیریم و اجازه ندهیم اختلاف‌ها به انسجام جامعه آسیب بزند.

وی با اشاره به گریه مردم در مجالس عزاداری حضرت زهرا (س) گفت: گریه و عزاداری باید جهت‌دهنده باشد و انسان را به حرکت وادارد. صرف گریه کردن کافی نیست؛ باید از این مجالس با شناخت و اراده‌ای تازه خارج شویم و در مسیر حق و ولایت قدم برداریم.

افشای چهره نفاق از خدمات مهم حضرت زهرا (س) به جامعه بود

آقازاده با بیان اینکه سومین نکته در سیره حضرت زهرا (س)، خدمات ایشان به جامعه بشری است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین خدمات حضرت صدیقه طاهره (س)، آشکار کردن چهره نفاق در جامعه بود. ایشان اجازه ندادند حقیقت در پس ظاهرسازی‌ها پنهان بماند و با روشنگری خود، ماهیت جریان‌های منحرف را آشکار کردند.

وی با اشاره به تعبیر «اطلع الشیطان رأسه» در خطبه فدکیه افزود: حضرت زهرا (س) نسبت به نفوذ جریان نفاق و ظهور چهره‌های وابسته به شیطان هشدار دادند. امروز نیز باید نسبت به زمزمه‌ها، تحلیل‌ها و جریان‌هایی که می‌توانند به انسجام جامعه آسیب بزنند، هوشیار باشیم.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اقتدار دفاعی کشور گفت: امروز باید دستاوردهای ایران در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه هوافضا، مورد توجه قرار گیرد. رزمندگان این سرزمین با تلاش و مجاهدت به جایگاهی رسیده‌اند که توانمندی‌های دفاعی ایران در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش شهیدانی همچون حسن تهرانی‌مقدم و امیرعلی حاجی‌زاده در توسعه توان موشکی کشور بیان کرد: این شهیدان با توکل به خداوند و توسل به حضرت زهرا (س) در مسیر پیشرفت دفاعی کشور گام برداشتند و امروز دستاوردهای آنان مایه افتخار ایران است.

آقازاده در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم گفت: نباید اجازه داد کام مردم از دستاوردها و پیروزی‌های کشور با اخبار مربوط به گرانی‌های افسارگسیخته و تصمیمات نادرست تلخ شود. مردم در ماه‌های گذشته مقاومت و همراهی خود را نشان داده‌اند و شایسته است مسئولان نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شرایط آنان را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به موضوع حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور افزود: رهبر معظم انقلاب پیش‌تر بر ضرورت خارج کردن دلار از چرخه مبادلات کشور تأکید کرده بودند، اما برخی مسئولان به این موضوع توجه کافی نکردند؛ درحالی‌که برخی کشورهای دیگر از جمله روسیه، با اتخاذ سیاست‌های مشابه، در پی کاهش وابستگی به دلار بوده‌اند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان تصریح کرد: مردم امروز مسائل را دنبال و تحلیل می‌کنند و انتظار دارند مسئولان در تصمیمات خود دقت بیشتری داشته باشند. مطالبه‌گری مردم باید با احترام و حفظ حرمت مسئولان همراه باشد، اما این احترام نباید مانع بیان نقدها و مطالبات به‌حق شود.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات و تصمیمات کلان کشور گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات مهم در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با توجه به رهنمودهای رهبری اتخاذ شود و نباید با برخی تصمیمات و اظهارنظرها، آرامش و امیدی را که در جامعه شکل گرفته است، تحت تأثیر قرار داد.

آقازاده با انتقاد از برخی مشاوره‌های نادرست به مسئولان بیان کرد: مسئولان باید مراقب افرادی باشند که با تحلیل‌ها و مشاوره‌های نادرست، زمینه نگرانی مردم را فراهم می‌کنند. گاهی اوقات اطرافیان و مشاوران می‌توانند با تصمیمات و پیشنهادهای خود، مسیر خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه کنند.

حجاب و عفاف از آموزه‌های مهم سیره حضرت زهرا (س) است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حجاب در سیره حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: اگر ادعای پیروی از مکتب حضرت زهرا (س) را داریم، باید در رفتار و سبک زندگی نیز به سیره آن حضرت توجه کنیم.

این کارشناس مذهبی با اشاره به وصیت حضرت زهرا (س) درباره چگونگی تشییع پیکرشان گفت: در روزهای پایانی عمر مبارک حضرت، موضوع پوشاندن پیکر بانوان هنگام تشییع مطرح شد. بر اساس روایت‌ها، حضرت از اسماء بنت عمیس خواستند وسیله‌ای فراهم کند تا هنگام تشییع، حجم بدن مشخص نباشد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت حیا و پوشش در سیره آن حضرت است.

وی ادامه داد: در روایتی دیگر، حضرت زهرا (س) حتی در مواجهه با فرد نابینا نیز بر رعایت حریم و پوشش تأکید کردند و فرمودند اگرچه او مرا نمی‌بیند، من او را می‌بینم. این رفتارها باید در جامعه‌ای که خود را پیرو مکتب فاطمی می‌داند، مورد توجه قرار گیرد.

آقازاده با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب افزود: نمی‌توان از حضرت زهرا (س) سخن گفت، اما در عمل نسبت به آموزه‌های ایشان بی‌تفاوت بود. باید فرهنگ حیا و عفاف در جامعه تقویت شود و این موضوع به یک مطالبه فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

جهاد تبیین حضرت زهرا (س) الگویی برای روشنگری در جامعه است

وی با اشاره به نقش حضرت زهرا (س) در روشنگری جامعه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات حضرت صدیقه طاهره (س)، جهاد تبیین بود. ایشان در شرایطی که بسیاری از حقایق در حال فراموشی بود، برای آگاه‌سازی مردم وارد میدان شدند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

این کارشناس مذهبی خطاب به بانوان و مادران گفت: شما نیز در مسیر آگاهی‌بخشی و تبیین حقایق جامعه نقش مهمی دارید. حضرت زهرا (س) به‌تنهایی در برابر انحراف ایستادند و با وجود همه سختی‌ها، از دفاع از ولایت دست نکشیدند.

وی با اشاره به شرایط جسمی حضرت زهرا (س) هنگام دفاع از امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: حضرت در شرایطی که با آسیب‌ها و رنج‌های فراوان روبه‌رو بودند، دست از حمایت ولایت برنداشتند. این همان درسی است که باید از مکتب فاطمی بیاموزیم؛ دفاع از حق و ولایت نباید به شرایط آسان و روزهای بدون دشواری محدود شود.

آقازاده با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه لنگرود بیان کرد: در این ۲۵۹ شب شاهد حضور افرادی بوده‌ایم که حتی با وجود دشواری‌های جسمی و شرایط سخت، خود را به اجتماعات رسانده‌اند. این روحیه را می‌توان در فرهنگ ایثار و مقاومت و در الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) جست‌وجو کرد.

وی در ادامه با یادآوری خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: در دوران جنگ تحمیلی نیز رزمندگانی بودند که پس از مجروحیت و مداوا، دوباره به جبهه بازمی‌گشتند؛ چراکه احساس می‌کردند هنوز به حضور آنان نیاز است. این روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری باید در جامعه زنده بماند.

این کارشناس مذهبی در پایان با اشاره به مصائب امیرالمؤمنین علی (ع) پس از شهادت حضرت زهرا (س)، به روایت‌هایی از غربت ایشان در روزهای پس از رحلت همسرشان پرداخت و با یادآوری وداع امیرالمؤمنین با پیکر حضرت زهرا (س) گفت: امیرالمؤمنین در آن شب خطاب به پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «یا رسول‌الله، این امانت توست؛ خودت از فاطمه بپرس که امتت با او چه کردند.»