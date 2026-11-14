به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، با اشاره به محوریت طرح سه‌ روزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله هدفمند با سرقت اظهار داشت: طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده، علاوه بر کشف وسایل نقلیه مذکور، ۵۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو نیز شناسایی و کشف گردید.

وی با اشاره به نتایج این عملیات افزود: در مجموع، ۱۳۰ سارق در جریان این طرح بازداشت شده‌اند.

سرهنگ میرحبیبی تاکید کرد: پلیس استان کرمان در راستای برخورد قاطع با سارقان، شناسایی عوامل ارتکاب جرم و افزایش سطح احساس امنیت شهروندان، به اجرای مستمر عملیات‌های هوشمندانه ادامه خواهد داد.