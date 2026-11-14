به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در دفتر وی، بر ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی در بدنه اجرایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری پیاده‌روی کتابخانه‌ای با مشارکت دستگاه‌های متولی حوزه کتاب و کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با حضور دانش‌آموزان، کتابداران و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، از پل امیرکبیر تا کتابخانه مرکزی سمنان برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان افزود: با همکاری آموزش‌وپرورش، اهدای نمادین کتاب‌های مطالعه‌شده دانش‌آموزان به کتابخانه‌های عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانلو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاها و خدمات کتابخانه‌ای در استان، از آغاز ساخت نخستین کتابخانه خیرساز در شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: فعالیت یک دستگاه کتابخانه سیار در گرمسار آغاز شده و کتابخانه سیار بسطام نیز برای افتتاح هم‌زمان با هفته کتاب آماده می‌شود.

وی با بیان اینکه کتابخانه سیار بسطام یکی از ۳۴ کتابخانه سیاری است که به‌صورت هم‌زمان در سطح کشور به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: دو دستگاه خودروی کتابخانه سیار دیگر نیز در حال تجهیز و آماده‌سازی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این دو دستگاه از ابتدای سال آینده، تعداد کتابخانه‌های سیار استان به شش دستگاه افزایش خواهد یافت.

دهقانلو همچنین از پیگیری تأمین زمین و جانمایی کتابخانه‌های عمومی در مناطق مسکن مهر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.