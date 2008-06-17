"عرفان مسیحی و بودایی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عرفان مسیحی و بودایی» در کنار پیش گفتار، ده فصل دارد. فصل نخست به معرفی مایستر اکهارت و آیین بودا و نزدیکیهای این دو اختصاص دارد.
فصل دوم بنیاد فلسفه بودایی معرفی میشود. فصل سوم به شباهت دیدگاه اکهارت در مورد اتحاد روح با خدا با دیدگاه مکتب ذن در مورد ساتوری بحث میشود، فصل چهارم به بحث درباره زندگی در پرتو ازلیت میپردازد، فصل پنجم و ششم به ترتیب به بحث از تجسد و تناسخ و تصلیب و اشراق میپردازد.
فصل هفتم به آموزه سونو-ماما اختصاص دارد و فصل هشتم با عنوان سخنی درباره نمو-آمیدا-بوتسو آغاز میشود. فصل نهم به بررسی و شرح نامههای رنیوشونین و مقایسه آنها با اندیشههای اکهارت اختصاص دارد و فصل دهم نیز منتخبی از سخنان سایچی نقل شده است.
این کتاب با ویرایش و راهنمایی دکتر بهزاد سالکی منتشر شده است.
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