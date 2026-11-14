به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار و آتش سوزی دو فروند نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ساعتی پیش دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین های دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدید شدند.



پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.