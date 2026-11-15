به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان جاسک با محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان موضوع مقابله با انشعابات غیرمجاز آب و ضرورت برخورد قانونی و بازدارنده با متخلفان مورد بررسی قرار گرفت.

پارسانیا در این نشست با بیان اینکه منابع آبی از سرمایه‌های عمومی و متعلق به همه مردم است، اظهار کرد: مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز هرگونه استفاده غیرمجاز از انشعابات جرم بوده و مشمول مجازات قانونی است.

وی افزود: برداشت غیرمجاز از شبکه آبرسانی، دستکاری تأسیسات و تجهیزات اندازه‌گیری و استفاده خارج از ضوابط قانونی علاوه بر تضییع حقوق عمومی موجب برهم خوردن نظام عادلانه توزیع آب و تحمیل خسارت به سایر مشترکان می‌شود و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در این حوزه، تصریح کرد: اداره آب و فاضلاب باید با شناسایی انشعابات غیرمجاز، شناسایی عوامل ایجاد و بهره‌برداری از این انشعابات و مستندسازی تخلفات نسبت به تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کند.

پارسانیا همچنین، خاطرنشان کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز نباید صرفاً به شناسایی و جمع‌آوری آن‌ها محدود شود، بلکه هویت مرتکبان، میزان برداشت غیرمجاز، خسارات وارده به شبکه و حقوق تشییع شده عمومی نیز باید به صورت دقیق بررسی و پیگیری شود.

وی در پایان، تأکید کرد: مدیران و مسئولان مربوطه موظف‌اند با نظارت مؤثر و اقدام به موقع از استمرار تخلفات جلوگیری کنند و دستگاه قضایی نیز با متخلفان در این حوزه برخورد قانونی خواهد کرد.