به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، رسانه‌های سعودی از فعال شدن سامانه هشدار در شهر ریاض برای اعلام خطر خبر دادند.

همچنین منابع سعودی از شنیده‌شدن صدای انفجارهایی در پایتخت عربستان خبر دادند.

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی نیز با تأیید حمله موشکی به سوی ریاض مدعی شد که دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی انصارالله به سوی این شهر رهگیری و منهدم شده است.

در همین حال، منابع بحرینی نیز اعلام کردند آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمده است.

همچنین، وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان آن خواست ضمن حفظ آرامش، به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.