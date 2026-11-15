به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در دیدار با مدیر پژوهشگاه رویان در استانداری سمنان، توسعه تعاملات با پژوهشگاه رویان و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی را از رویکردهای مدیریت استان دانست.

وی با اشاره به اهمیت گسترش همکاری با مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی، اظهار کرد: توسعه این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان و تقویت جایگاه علمی استان سمنان باشد.

استاندار سمنان با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی افزود: آمادگی داریم از فعالیت‌های علمی و پژوهشی حمایت کنیم و در مسیر توسعه همکاری‌ها، پشتیبانی و همراهی همه‌جانبه داشته باشیم.

کولیوند در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بهتر و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های استان سمنان گفت: این استان هفتمین استان پهناور کشور است و توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف دارد که می‌توان از آن‌ها برای توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی بهره گرفت.

استاندار سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف خدمت‌رسانی تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف و فراهم‌کردن زمینه استفاده مؤثر از این توانمندی‌ها در راستای پیشرفت استان و ارتقای سطح خدمات به مردم است.