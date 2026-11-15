به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاوران ارشد خود طی روزهای گذشته ابلاغ کرده که ممکن است از تجاوز مجدد به ایران خودداری کند به شرط آن که آمریکا با اقدامات تحریک آمیز جدید از سوی تهران یا نیروهای مسلح یمن رو به رو نشود!

این در حالی است که ترامپ همواره از زمان آغاز تجاوز به کشورمان با لفاظی ها و یاوه گویی های مختلف مدعی شده بود که از طریق این تجاوز قصد دارد ایران را تسلیم خود کند. منابع رسانه ای مختلف بارها گزارش داده اند که رئیس جمهور آمریکا بعد از شکست در تحقق اهداف خود در ایران به دنبال خروج آبرومندانه از باتلاق جنگ است.

منابع مذکور تاکید کردند که این موضع گیری ترامپ برآمده از سلسله گزارشات اطلاعاتی و نشست های مختلف با مشاوران امنیت ملی آمریکا در سایه نامشخص بودن تصمیم ترامپ در خصوص نحوه پایان دادن به جنگ است.

آنها اضافه کردند که ترامپ طی دو هفته گذشته نظر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در خصوص عدم تجاوز مجدد به ایران جویا شده است. بن سلمان در ۳۱ اکتبر و اردوغان طی سه مکالمه از ۲۸ اکتبر بر ضرورت پایان این جنگ تاکید کردند. گزارشات اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد که تجاوزات جدید علیه ایران هرگز باعث تغییر مواضع این کشور نخواهد شد.