به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه با میانگین ۱۴۷ AQI برای سومین روز پیاپی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های رهنان، ۲۵ آبان، فرشادی و استانداری با عدد ۱۵۹، انقلاب و خیابان جی ۱۷۲، بزرگراه خرازی، خیابان رودکی و ولدان ۱۵۲، دانشگاه صنعتی ۱۶۰، زینبیه ۱۶۳، فیض ۱۵۷، کاوه ۱۵۶ و شهرک منتظری ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم و خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۵، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۳، سپاهان‌شهر ۱۰۳ و میرزا طاهر ۱۰۶ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در محور شرق اصفهان با ۹۳ AQI قابل قبول است‌.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که به دلیل تشدید سکون جوی طی امروز که تا پیش از ظهر فردا دوشنبه ادامه می‌یابد، در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان، افزیش انباشت غلظت آلاینده‌ها پیش بینی می‌شود که در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک شاخص‌ها حتی در شرایط بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان عصر دیروز تشکیل جلسه داد که از مصوبات آن اعمال طرح زوج و فرد ترافیک از درب منازل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۶ عصر تا ۲۰ شب یکشنبه و روز دوشنبه است. همچنین اردوهای دانش آموزی لغو شده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.