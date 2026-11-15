نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری طی یکشنبه همراه با آسمان صاف تا قسمتی ابری، در ارتفاعات و مناطق سردسیر غبار صبحگاهی را انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از عصر یکشنبه به‌تدریج افزایش ابر و یکشنبه طی بعدازظهر تا اواسط شب اغلب در مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات شمال شرق و جنوب شرق خراسان شمالی بارش باران و مه پیش‌بینی می‌شود و شدت بارش در مناطق غرب و شمال غرب، بخش‌هایی از سملقان، مانه، شمال گرمه و جاجرم برآورد می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی یکشنبه افزایش نسبی دمای بیشینه همراه با ماندگاری هوای سرد شبانه و برای یکشنبه و سه‌شنبه کاهش دما را انتظار داریم.

داداشی تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه‌های بام با کمینه دمای منفی ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و آشخانه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد صفر و ۱۷ درجه سانتی‌گراد بود.

وی بیان کرد: در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، شیروان با کمینه دمای منفی ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و آشخانه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.