به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از موضوعات مهم در حوزه جوانان، انتخاب جوان برتر استان و به دنبال آن معرفی جوانان برتر کشور است.

در این راستا، پس از برگزاری مرحله شهرستانی انتخاب جوان برتر، این روزها مرحله گزینش جوانان برتر استانی در حال برگزاری است که در آن ۹۰۰ جوان راه‌یافته به این مرحله در چهار بخش «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، «فرهنگی و هنری»، «اجتماعی و خیریه» و «ورزش و سلامت» با یکدیگر رقابت می‌کنند و از عموم مردم نیز خواسته شده است در این رأی‌گیری شرکت کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر یک از این چهار بخش، سه نفر به‌عنوان برگزیدگان استانی انتخاب و مورد تجلیل قرار می‌گیرند و نفر نخست هر بخش نیز به مرحله ملی این رویداد راه می‌یابد.

به این ترتیب، چهار جوان از هر استان به مرحله نهایی رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» معرفی خواهند شد تا در مرحله ملی برای کسب عنوان برتر به رقابت بپردازند.

رویداد «جوان برتر سال» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از جوانان توانمند، خلاق و اثرگذار کشور و با حمایت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

گزینش ۲۳ جوان در خراسان جنوبی

در خراسان جنوبی نیز همزمان با سراسر کشور، رویداد انتخاب جوان برتر استان در روزهای آینده برگزار می‌شود و به گفته سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، ۲۳ جوان در مرحله استانی از میان منتخبان شهرستان‌های خود برگزیده شده‌اند و از ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه رأی‌گیری مردمی برای انتخاب یک نفر از میان این ۲۳ جوان برگزار می‌شود.

به گفته وی، منتخب استان به همراه منتخبان استان‌های دیگر که به مرحله ملی راه یافته‌اند، در سطح کشور مورد رأی‌گیری قرار می‌گیرد.

امیرحسین تلواری با بیان اینکه هدف از اجرای طرح جوان برتر، فراهم کردن فضایی برای بهتر دیده شدن زحمات و تلاش‌های جوانان است، افزود: ثبت‌نام‌کنندگان در عرصه‌هایی چون فرهنگ و هنر، ازدواج، کارهای خیریه، علم و نوآوری و کارآفرینی و ورزش و سلامت فعالیت می‌کنند.