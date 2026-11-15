به گزارش خبرنگار مهر، حمید ربیعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با پیگیری‌ های انجام‌شده، عملیات اجرایی تونل تاراز یا همان تونل هونی مجدداً فعال شده و این پروژه از طرح‌های مهم زیر ساختی در محور ارتباطی بازفت به مسجدسلیمان به شمار می‌رود.

ربیعی ادامه داد: برای حذف گردنه پرخطر پیچ و خم و برف‌گیر تاراز، در مجموع سه تونل به طول‌های تقریبی ۱۱۳۲ متر، ۱۷۰۰ متر و ۹۰۰ متر طراحی شده است که تونل ۱۱۳۲ متری واقع در محدوده استان چهارمحال و بختیاری و دو تونل دیگر در حوزه استحفاظی استان خوزستان می باشد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه تاکنون ۲۵۰ متر از عملیات حفاری تونل ۱۱۳۲ متری واقع در محدوده استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است، تصریح کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز بالایی که در حال حاضر پروژه های راهسازی به خصوص تونل نیاز دارد، شرایط و ساختار زمین، به خصوص در پرتال ورودی، فاصله از مرکز استان و صعوبت تهیه و حمل و نقل مصالح مورد نیاز پروژه از مهم‌ترین موانع و چالش‌های پیش‌روی اجرای این پروژه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: حذف گردنه برف‌گیر و صعب‌العبور تاراز، کاهش تصادفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، تسهیل تردد کاربران جاده‌ای و تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه است.

وی در تشریح موقعیت اجرای طرح گفت: این پروژه در محور بازفت به مسجد سلیمان و در فاصله حدود ۱۹۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد و دهانه ورودی تونل هونی نیز در فاصله حدود ۲۰۰ متری از محور جاده و حدود ۵۰۰ متری بستر رودخانه بازفت واقع شده است.

ربیعی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و شرکت عمران سریر به‌عنوان پیمانکار، اجرای آن را برعهده دارد. همچنین کارفرمای این طرح شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است.