به گزارش خبرنگار مهر، بوکس بانوان ایران طی ماه‌های گذشته حضور در بازی‌های آسیایی و المپیک جوانان داکار را تجربه کرد. نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها مبارزات نزدیکی با حریفان خود داشتند و اگر چه به نتایج مورد انتظار دست پیدا نکردند ولی به لحاظ فنی عملکردی قابل قبولی ارایه دادند اما این موضوع انتقادهایی را از سوی برخی کارشناسان به دنبال داشت.



فروتن گل آرا ملی پوش سابق و مشاور رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر به این انتقادها واکنش نشان داد و با ارزیابی عملکرد بانوان در یک سال اخیر گفت: بوکس بانوان در ایران قدمت زیادی ندارد و تنها یک سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. در نخستین حضورهای بین‌المللی، هدف اصلی معرفی و اعلام موجودیت بوکس بانوان کشورمان در عرصه بین‌المللی بود و در آن مقطع، نتیجه‌گیری و کسب مدال در اولویت قرار نداشت.



به دنبال تثبیت حضور بانوان بوکسور هستیم



وی افزود: اعزام به رقابت‌های بین‌المللی، از جمله بازی‌های آسیایی نوجوانان و بازی‌های کشورهای اسلامی در عربستان، بیشتر با هدف معرفی و تثبیت حضور بانوان ایران در این رشته انجام شد. پس از این مرحله و با پیگیری‌های رئیس فدراسیون، برنامه‌ریزی جدی‌تری برای تشکیل تیم‌های ملی بانوان آغاز شد.

رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان را از دست دادیم



گل‌آرا ادامه داد: پس از برگزاری مسابقات انتخابی و اردوهای آماده‌سازی، با توجه به عملکرد ورزشکاران، سوابق ورزشی و رزومه مربیان و همچنین حضور آن‌ها در دوره‌های آموزشی فدراسیون، کادر فنی تیم‌های ملی نیز شکل گرفت. در نهایت، دو تیم مجزا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان جوانان در تایلند و قهرمانی بزرگسالان آسیا در مغولستان آماده شدند اما متأسفانه به دلیل مشکلات صدور روادید برای رقابت‌های جوانان و شرایط ناشی از جنگ برای تیم بزرگسالان، اعزام‌ها انجام نشد.



سهمیه المپیک جوانان برای بوکس ایران



قهرمان سابق تیم ملی بوکس با اشاره به انتخاب مارین گل‌زاده برای حضور در المپیک جوانان داکار اظهار داشت: کمیته بین‌المللی المپیک با ارسال نامه‌ای به فدراسیون، یک سهمیه به بوکس ایران برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان داکار اختصاص داد. با توجه به شرایط وزنی، آمادگی ورزشکاران و محدودیت زمانی موجود، خانم مارین گل‌زاده معرفی شد و در نهایت ایشان به این رقابت‌ها اعزام شدند.



عملکرد بانوان مورد تحسین کارشناسان قرار گرفت



وی با تمجید از عملکرد بانوان گفت: دو بوکسور را به جام جهانی اعزام کردیم که برابر حریفانی از مکزیک و ایتالیا سه راند جانانه مبارزه کردند، عملکرد فنی آنها تحسین کارشناسان حاضر در سالن را به دنبال داشت. این دو ورزشکار ثابت کردند بوکس بانوان ایران با وجود سابقه کوتاه فعالیت، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای پیشرفت دارد.

نخستین برد تاریخی در ناگویا



گل‌آرا در خصوص عملکرد بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: این رقابت‌ها برای بوکس بانوان ایران اهمیت تاریخی داشت. با توجه به عملکرد ورزشکاران در اردوها و مسابقات، دو بوکسور در اوزان ۶۵ و ۷۵ کیلوگرم انتخاب شدند و توانستند تا آستانه کسب مدال پیش بروند. نکته مهم این بود که نخستین پیروزی تاریخ بوکس بانوان بزرگسال ایران در همین رقابت‌ها به ثبت رسید؛ اتفاقی که با توجه به سابقه کوتاه این رشته، دستاورد مهمی محسوب می‌شود و مورد توجه کارشناسان و وزیر ورزش و جوانان نیز قرار گرفت.



به اعتقاد من، این موفقیت حاصل تلاش جدی ورزشکاران، زحمات مربیان، برنامه‌ریزی مستمر و حمایت فدراسیون بود. نباید فراموش کنیم که بوکس بانوان در بسیاری از کشورهای جهان چندین دهه سابقه فعالیت دارد، در حالی که ما تازه در ابتدای مسیر پیشرفت قرار گرفته‌ایم.

کسب سهمیه المپیک اتفاق کوچکی نبود



وی در ادامه درباره انتقادهای مطرح‌شده از عملکرد مارین گل‌زاده تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که حضور در میدان المپیک و رقابت در چنین سطحی، اتفاق کوچکی نیست. بسیاری از ورزشکاران حتی تصور حضور در چنین میدانی را هم ندارند. اینکه یک بوکسور ایرانی بتواند در چنین رقابتی حاضر شود، نشان‌دهنده طی شدن یک مسیر مهم است. گل‌زاده با توجه به شرایط و تجربه‌ای که داشت، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد و نباید از ورزشکاری که در رشته‌ای نوپا فعالیت می‌کند، انتظار داشت یک‌شبه به سطح بهترین بوکسورهای جهان برسد.



بوکس بانوان بیش از هر چیز به حمایت نیاز دارد



مشاور رئیس فدراسیون بوکس تأکید کرد: به نظر من، بوکس بانوان ایران بیش از هر چیز به حمایت نیاز دارد. این ورزشکاران باید فرصت پیدا کنند تجربه کسب کنند، در اردوهای بیشتری حضور داشته باشند و در مسابقات بین‌المللی محک بخورند. با وجود تمام محدودیت ها فدراسیون ملی پوشان را به تورنمنت های مهم اعزام می کند. معتقدم انتقادهای غیرمنصفانه و تخریب‌کننده نه‌تنها کمکی به پیشرفت نمی‌کند، بلکه انگیزه ورزشکاران جوان را نیز کاهش می‌دهد.

فعالیت مستمر در بخش بانوان نادیده گرفته شده است



گل‌آرا با اشاره به ضرورت نقد سازنده اظهار داشت: نقد زمانی ارزشمند است که با هدف اصلاح و پیشرفت باشد. اگر کسی نقطه‌ضعفی می‌بیند، باید آن را به شکل کارشناسی مطرح کند و برای برطرف شدن آن راهکار ارائه دهد.



امروز فدراسیون بوکس با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار، اردوها و مسابقات را پیگیری می‌کند و تلاش دارد چرخه فعالیت این رشته متوقف نشود. همین که تیم‌های بانوان در مسابقات مختلف حضور پیدا می‌کنند و توانسته‌اند نخستین پیروزی تاریخی را در بازی‌های آسیایی به دست آورند، اتفاق مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.



روی نقاط ضعف متمرکز نشوید



وی ادامه داد: بهتر است به جای تمرکز صرف بر نقاط ضعف، دستاوردهای این مجموعه نیز دیده شود. ما در رشته‌ای فعالیت می‌کنیم که سابقه آن در ایران بسیار کوتاه است و طبیعی است که در مسیر پیشرفت با کمبودها و مشکلاتی مواجه باشیم.

البته منکر ضعف‌ها نیستم و معتقدم باید برای رفع آن‌ها تلاش کنیم، اما انتقاد باید منصفانه و خیرخواهانه باشد. اینکه صرفاً به دلیل برخی اختلاف‌نظرها یا مسائل شخصی، عملکرد ورزشکاران و مجموعه فدراسیون زیر سؤال برود، کمکی به بوکس بانوان نمی‌کند.



مسیر تازه‌ای پیش روی بانوان بوکسور



گل‌آرا در ادامه گفت: بوکس بانوان ایران مسیر خود را آغاز کرده و اتفاقات مهمی نیز در همین مدت کوتاه رقم خورده است. ما توانستیم یک نماینده در المپیک جوانان داشته باشیم، در جام جهانی حضور پیدا کنیم و در بازی‌های آسیایی ناگویا نخستین پیروزی تاریخ بوکس بانوان بزرگسال ایران را به دست آوریم. این‌ها دستاوردهایی است که باید به آن‌ها توجه شود. امیدوارم همه کسانی که دغدغه بوکس بانوان را دارند، به جای تخریب، در کنار این مجموعه باشند و با ارائه پیشنهادهای کارشناسی به پیشرفت این رشته کمک کنند.



انتقادهایی که بوی سهم‌خواهی می‌دهد



وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با انتقاد از برخی اظهارنظرها خاطرنشان کرد: متأسفانه این روزها شاهد انتقادهایی هستیم که بوی سهم‌خواهی می‌دهد. برخی آقایان زمانی که مسئولیت داشتند، کار را رها کردند و اکنون نیز مباحثی را مطرح می‌کنند که چندان با واقعیت همخوانی ندارد.