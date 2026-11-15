سعید ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های مدیریت ترافیک و پیگیری برنامه‌های اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل شهری، تأمین اعتبار برای چهار عنوان مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نگهداری و تعمیر سامانه‌های تخصصی مدیریت ترافیک، خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های ثبت تخلف، تأمین قطعات مصرفی آنالایزرهای سنجش کیفیت هوا و نصب این قطعات، از جمله موضوعاتی است که با همکاری معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان برای آن‌ها تأمین اعتبار انجام شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه تأمین اعتبار به‌معنای ورود پروژه‌ها به مرحله اجرا یا انجام خرید نیست، تصریح کرد: مبالغ اعلام‌شده صرفاً ناظر بر صدور تأمین اعتبار برای پروژه‌ها و اقدامات مورد نظر است و نباید آن را به‌منزله خرید تجهیزات، اجرای عملیات یا پرداخت هزینه‌های مربوط به این طرح‌ها تلقی کرد.

ساکت ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی، اجرایی و مالی مربوط به هر پروژه، اقدامات عملیاتی متناسب با فرآیندهای تعریف‌شده دنبال خواهد شد.

پیگیری اعتبارات ترافیکی مناطق شهرداری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری نیازهای اعتباری مناطق شهرداری اشاره کرد و گفت: برخی درخواست‌های مناطق در حوزه ایمن‌سازی و ساماندهی ترافیکی معابر نیز با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: درخواست مربوط به اجرای خط‌کشی معابر در منطقه ۷، تأمین جداکننده‌ها و موانع کنترل سرعت و همچنین حفظ و نگهداری پارک‌های ترافیک در منطقه ۶، از جمله موضوعاتی است که برای پیگیری و تأمین اعتبار، بازگشایی شده است.

وی اظهار کرد: توجه به زیرساخت‌های ترافیکی مناطق مختلف شهر، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد و بهبود نظم عبور و مرور دارد و مدیریت شهری تلاش می‌کند نیازهای اولویت‌دار مناطق را در چارچوب برنامه‌های بودجه‌ای دنبال کند.

بررسی اعتبارات توسعه خطوط قطار شهری

ساکت در ادامه با اشاره به پیگیری توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: در این زمینه، جلسه کنترل پروژه مربوط به املاک واقع در مسیر توسعه خط یک و همچنین خطوط ۲ و ۳ قطار شهری برنامه‌ریزی و برگزار شده است.

وی افزود: بررسی وضعیت املاک واقع در مسیر توسعه خطوط قطار شهری از جمله موضوعات مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی است و این مسائل در چارچوب جلسات کنترل پروژه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: همزمان با پیگیری پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل، برآورد اعتبارات هزینه‌ای و مستمر سرمایه‌ای نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: موضوع بودجه جاری و اعتبارات مستمر عمرانی مناطق شهرداری نیز در نشست مشترک با اداره کل امور اجرایی مورد بررسی قرار گرفت تا نیازهای موجود و اولویت‌های اجرایی در چارچوب برنامه‌های مالی شهرداری دنبال شود.

ساکت تأکید کرد: تأمین منابع و برنامه‌ریزی دقیق برای هزینه‌کرد اعتبارات، از الزامات پیشبرد پروژه‌های حمل‌ونقل و ترافیک در شهر است و تفکیک مراحل تأمین اعتبار، فرآیندهای مالی و اجرای پروژه‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر در اطلاع‌رسانی و مدیریت طرح‌های شهری کمک کند.