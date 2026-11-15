به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی از دستور ویژه رئیس‌جمهور و وزیر کشور برای بررسی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان آبدانانی شاغل در شرکت «ان‌جی‌ال» دهلران و بسیج امکانات و رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان این رویداد مرگبار خبر داد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور و وزیر کشور بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، دستورهای لازم را برای بسیج امکانات و ارائه حداکثر خدمات درمانی و امدادی به مصدومان صادر کردند.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، ۵۰ دستگاه آمبولانس و تجهیزات امدادی و خدماتی از استان‌های ایلام و خوزستان به همراه کادر پزشکی و نیروهای امدادی برای کمک‌رسانی به حادثه‌ دیدگان بسیج شدند و عملیات امدادرسانی و درمانی تا پایان رسیدگی به وضعیت مصدومان ادامه خواهد داشت.

استاندار ایلام با اشاره به پیگیری مستقیم وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان گفت: در تماس تلفنی با تعدادی از آنها ضمن ابراز همدردی، بر ضرورت رسیدگی فوری و ارائه خدمات لازم تاکید شد.

کرمی همچنین از اعزام معاون استاندار و شماری از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط به شهرستان آبدانان برای پیگیری میدانی امور و هماهنگی خدمات‌رسانی خبر داد و افزود: این مسئولان برای پیگیری میدانی امور، بررسی نیازهای خانواده‌های حادثه‌دیدگان و هماهنگی خدمات‌رسانی در منطقه حضور یافته‌اند.

غروب شنبه ۲۳ آبان، یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان آبدانانی شاغل در شرکت نفتی ان‌جی‌ال دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری واژگون شد که بر اثر آن تا کنون ۱۲ نفر جان باختند و ۱۶ نفر دیگر مصدوم شدند.