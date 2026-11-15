روح‌الله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی برخی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت این هفته را تشریح و اظهار کرد: ۱۰ برنامه شاخص فرهنگی و ترویجی پیش‌بینی شده که با محوریت نوجوانان، ترویج فرهنگ مطالعه، شناسایی استعدادهای ادبی و گسترش عدالت فرهنگی در مراکز فرهنگی‌هنری استان اجرا می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با تأکید بر اهمیت کتاب در رشد فکری، پرورش خلاقیت و شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان، ادامه داد: ترویج فرهنگ مطالعه، به‌ویژه در میان نسل نوجوان، از رسالت‌های مهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و هفته کتاب و کتاب‌خوانی فرصت ارزشمندی برای تقویت انس اعضا با کتاب و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال و خلاقانه آنان در فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی به شمار می‌رود.

واحد از اجرای پویش «کتاب‌کست؛ صدای نوجوان، روایت کتاب» در مراکز فرخ‌شهر، لردگان، اردل، سامان، گهرو، باباحیدر و پردنجان خبر داد و گفت: در این پویش، نوجوانان در قالب یک فیلم ۹۰ ثانیه‌ای، کتابی را که مطالعه کرده‌اند معرفی می‌کنند و ضمن بیان محتوای کلی و جذابیت‌های آن، درباره ارزش خواندن کتاب و دلایل پیشنهاد آن به دوستان و همسالان خود توضیح می‌دهند. فیلم‌های تولیدشده باید تا روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه به واحد کارشناسی فرهنگی کانون ارسال شود.

وی اجرای فراخوان ادبی «قرار ما صفحه آخر»؛ نامه‌ای به شخصیت یا نویسنده کتاب محبوب را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام و اضافه کرد: در این فراخوان، کودکان و نوجوانان دعوت می‌شوند نامه‌ای خطاب به یکی از شخصیت‌های داستانی یا نویسنده کتاب محبوب خود بنویسند و احساسات، دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و برداشت‌هایشان را با او در میان بگذارند. این برنامه در مراکز شماره یک و سه شهرکرد، مجتمع شهرکرد، بن، سورشجان، کیان و گندمان اجرایی می‌شود.

واحد افزود: پویش «هر کتاب یک نمایش» یکی دیگر از برنامه‌های هفته کتاب است که در این پویش، اعضا کتابی را که مطالعه کرده‌اند، در قالب نمایش کاغذی و با کمک دوستان یا اعضای خانواده خود بازآفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه این پویش در مراکز گندمان، شلمزار، بروجن، فارسان، جونقان، فرادنبه، هفشجان و مرکز شماره دو شهرکرد اجرا می‌شود، تصریح کرد: آثار باید در قالب فیلم و کلیپ تهیه شوند و حداکثر تا ۲۴ آبان‌ماه، همراه با مشخصات کامل، از طریق نشانی اینترنتی https://chvb.kpf.ir/asar یا پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۸۱ ارسال شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از برگزاری ویژه‌برنامه‌های تعاملی و معرفی کتاب‌خوانان برتر خبر داد و گفت: تمامی مراکز در استان با طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع و تعاملی متناسب با گروه‌های سنی اعضا، زمینه مشارکت کودکان و نوجوانان را در فعالیت‌های مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی فراهم می‌کنند. همچنین معرفی کتاب‌خوانان برتر هر مرکز در قالب طرح‌های دیواری خلاقانه و جذاب، با هدف الگوسازی و ترغیب سایر اعضا به مطالعه، در دستور کار قرار دارد.

وی با تصریح اینکه یک روز در این هفته به کتاب‌خوانی نوجوانان در استان اختصاص داده شد، افزود: با توجه به اهمیت سیاست نوجوان‌محوری، تمامی برنامه‌های مراکز در روز ۲۸ آبان‌ماه با محوریت کتاب‌خوانی نوجوانان طراحی و اجرا می‌شود که نوجوانان در جایگاه کنشگران اصلی برنامه‌ها قرار می‌گیرند و فرصت معرفی کتاب، گفتگو درباره آثار، تبادل تجربه‌های مطالعاتی و مشارکت در فعالیت‌های گروهی مرتبط با کتاب برای آنان فراهم خواهد شد.

واحد گفت: معرفی کتاب‌خوانان برتر از طریق صداوسیمای استان، هماهنگی برای دیدار کتاب‌خوانان برتر با مسئولان ارشد استان، انتشار پادکست‌های کتاب‌محور، اهدای قفسه‌های کتاب به مناطق محروم و روستاهای کم‌برخوردار و اجرای طرح «یاسمن» از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.

وی اظهار کرد: در قالب طرح «یاسمن»، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از ظرفیت‌های مردمی در حوزه ترویج کتاب و کتاب‌خوانی حمایت می‌کند و با تأمین و پشتیبانی از مروجان و فعالان فرهنگی در مناطق و اماکن مذهبی و علمی، زمینه ارائه خدمات فرهنگی به کودکان و نوجوانانی را فراهم می‌آورد که به مراکز ثابت و سیار کانون دسترسی ندارند.

واحد گفت: این برنامه‌ها با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های کتاب‌محور و گسترش دسترسی عادلانه به فرصت‌های فرهنگی در سطح استان اجرا می‌شود.