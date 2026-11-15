خلیل داودی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در این خصوص اظهارکرد : مرکز «مهر و گفت‌وگو» با حضور سالمندان در شهر گوهران و با همکاری اداره بهزیستی شهرستان بشاگرد، مراکز توانبخشی روزانه شهر سردشت و مرکز مثبت زندگی شهر گوهران افتتاح شد.

وی افزود: توجه به سالمندان و فراهم کردن بستر حضور مؤثر آنان در فعالیت‌های اجتماعی از رویکردهای مهم سازمان بهزیستی است و راه‌اندازی این مرکز نیز در همین راستا و با هدف تقویت تعاملات اجتماعی و افزایش نشاط در جامعه محلی انجام شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشاگرد تصریح کرد: مرکز «مهر و گفت‌وگو» فرصتی برای گردهمایی سالمندان، تبادل تجربه، گفت‌وگو و تقویت پیوندهای اجتماعی فراهم می‌کند و می‌تواند در افزایش احساس تعلق اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی این قشر نقش‌آفرین باشد.

داودی با اشاره به اجرای برنامه «سلام محله» خاطرنشان کرد: مشارکت مراکز توانبخشی روزانه شهر سردشت و مرکز مثبت زندگی شهر گوهران در کنار اداره بهزیستی شهرستان، زمینه اجرای این برنامه را فراهم کرده است.

وی در پایان از همکاری و مساعدت معاونت توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان هرمزگان، در راه‌اندازی و افتتاح این مرکز قدردانی کرد.