عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۹:۴۹ روز بیست و سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، حادثه برخورد قطار با عابر پیاده به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: این حادثه در منطقه اشکاوند، در محدوده روگذر قطار به سمت ایستگاه راه‌آهن رخ داده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به حضور عوامل امدادی در صحنه تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام این گزارش، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد. همچنین عوامل پلیس نیز جهت بررسی ابعاد حادثه در محل حضور یافتند.

عابدی با تأیید فوت این شهروند گفت: متأسفانه در این حادثه، یک مرد ۳۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.