به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ترابیان اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان قم طی سه روز آینده عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و پدیده غبار صبحگاهی در برخی ساعات و روزها تداوم خواهد داشت.

وی افزود: امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و غبار صبحگاهی از پدیده‌های غالب جوی خواهد بود، همچنین در ساعات بعدازظهر وزش باد رخ می‌دهد و از اواخر وقت بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: سرعت وزش باد در روز شنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و جهت آن جنوب شرقی پیش‌بینی شده است و بیشینه دمای شهر قم نیز به ۲۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه گفت: در این روز آسمان قم قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و غبار صبحگاهی نیز در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، همچنین جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



وی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کمینه دمای شهر قم در روز یکشنبه به ۴ درجه و بیشینه آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



آسمان قم از دوشنبه صاف‌تر می‌شود



کارشناس هواشناسی قم درباره وضعیت جوی روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه نیز اظهار کرد: آسمان استان در این روز کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود، اما به‌تدریج از میزان ابرها کاسته خواهد شد.



ترابیان افزود: در ساعات بعدازظهر روز دوشنبه وزش باد در سطح استان رخ می‌دهد و جهت وزش باد شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



وی با اشاره به تغییرات دمایی روز دوشنبه گفت: کمینه دمای شهر قم در این روز ۶ درجه و بیشینه دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده محدود بودن نوسانات دمایی در فاصله زمانی امروز تا دوشنبه است.



انباشت آلاینده‌ها در روزهای آینده ادامه دارد



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به شرایط کیفی هوا در روزهای پیش رو خاطرنشان کرد: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد طی امروز تا روز دوشنبه شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی در استان فراهم خواهد بود.



ترابیان همچنین درباره وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: در این مدت ایستگاه کوه سفید با ثبت دمای ۲.۶ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد و ایستگاه سراجه نیز با ثبت دمای ۲۰.۶ درجه سانتی‌گراد در ساعات بعدازظهر، گرم‌ترین نقطه استان بود.