به گزارش خبرنگار مهر، سردار صمد کلاگر صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آمل، با قدردانی از مردم، مسئولان، اعضای شورای تأمین، مجموعه‌های نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: تأمین امنیت مسئولیتی جمعی است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به تحقق آن نیست؛ از این رو همدلی دستگاه‌ها و مشارکت مردم از الزامات اساسی برقراری امنیت در جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان مازندران در دوران جنگ افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده با کد ملی، در روزهای ابتدایی جنگ بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مراکز اقامتی مجاز استان حضور داشتند که این آمار، مسافرانی را که در منازل اقوام، چادرها و خودروها اقامت داشتند، شامل نمی‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه حضور گسترده مسافران، شرایط خاصی را از نظر مدیریت انتظامی و امنیتی برای استان رقم زده بود، تصریح کرد: با وجود این حجم از جمعیت و افزایش مسئولیت‌های انتظامی، مازندران بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی فراجا و وزارت کشور، رتبه نخست کاهش وقوع سرقت در کشور را به دست آورد.

کلاگر با اشاره به نقش مردم در تحقق این موفقیت خاطرنشان کرد: این دستاورد تنها حاصل اقدامات پلیس نبود، بلکه مهمان‌نوازی، همراهی و مشارکت مردم مازندران نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط داشت؛ اقدامی ارزشمند که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و روحیه همبستگی مردم استان است.

وی ادامه داد: حمایت مجموعه دولت، دستگاه قضایی و همراهی مردم موجب شد نیروهای انتظامی بتوانند مأموریت‌های خود را با شرایط مطلوب‌تری دنبال کنند و نتیجه این همکاری، افزایش رضایتمندی عمومی و ثبت آمارهای مثبت در حوزه امنیت بود.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم تکریم سرهنگ مجید باقری جامخانه، فرمانده پیشین انتظامی آمل، گفت: سرهنگ باقری فرمانده‌ای مردمی، خوش‌رو و میدانی بود که همواره در کنار نیروهای تحت امر خود حضور داشت و با حمایت از همکاران و تعامل مناسب با مجموعه‌های مختلف، عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشت.

کلاگر با اشاره به ظرفیت‌ها و اهمیت شهرستان آمل افزود: با توجه به توانمندی‌ها و سوابق سرهنگ باقری، ارتقای مسئولیت وی در دستور کار قرار گرفت و به‌عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران منصوب شد تا در یکی از حوزه‌های مهم و حساس مأموریتی فراجا به مردم خدمت کند.

وی با تأکید بر اهمیت مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: مسائل اقتصادی از جمله دغدغه‌های مهم جامعه است و پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با تخلفات و تهدیدات این حوزه مسئولیت مهمی بر عهده دارد. امیدواریم سرهنگ باقری در مسئولیت جدید نیز با همان روحیه و انگیزه گذشته منشأ خدمات مؤثر باشد.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با تأکید بر اینکه اقتدار کشور و امنیت جامعه متکی بر حمایت مردم است، گفت: مجموعه فراجا خود را خدمتگزار و مدیون مردم می‌داند و حضور آگاهانه و اثرگذار مردم در عرصه‌های مختلف، پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای انتظامی و امنیت کشور محسوب می‌شود.

کلاگر در پایان با اشاره به نقش حضور مردمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: حضور مردم در صحنه، پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار کشور است و تأثیری فراتر از بسیاری از تجهیزات و امکانات نظامی دارد. همین انسجام و حمایت مردمی، محاسبات دشمنانی همچون ترامپ و نتانیاهو را با چالش مواجه کرده است.