افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت پایدار از جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های طبیعی بدون همراهی جوامع محلی، بهره‌برداران و تشکل‌های مردمی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های منابع طبیعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌برداران محلی در اجرای طرح‌های آبخیزداری و برنامه‌های حفاظتی، از رویکردهای اصلی اداره‌کل منابع طبیعی استان سمنان برای مدیریت پایدار این عرصه‌ها است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اجرای بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بیان کرد: ساماندهی تعاونی‌های منابع طبیعی در چارچوب این قانون، زمینه افزایش تعداد بهره‌برداران و تقویت نقش مردم در فعالیت‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

مشیری همچنین برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها به تشکل‌های مردمی را از سیاست‌های این اداره‌کل دانست و خاطرنشان کرد: توسعه شرکت‌های تعاونی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر جوامع محلی در فرآیند حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های طبیعی را فراهم سازد.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت مردمی از الزامات مدیریت پایدار منابع طبیعی است، بر ضرورت تقویت ظرفیت تشکل‌های محلی و بهره‌گیری از توانمندی مردم برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان سمنان تأکید کرد.