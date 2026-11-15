به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تنوع‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی میدان فلسطین و هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین شب حضور مردمی در این میدان، طرح مسابقه مردمی کتابخوانی با محوریت کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» آغاز شد.

این برنامه با اهدای حدود ۸۰ جلد از این کتاب توسط یکی از خیرین حاضر در میدان، در شب وفات حضرت فاطمه زهرا(س) و با توزیع کتاب میان خانواده‌های حاضر در میدان به اجرا درآمد.

مسابقه کتابخوانی «مهاجر سرزمین آفتاب» با الهام از سنت فرهنگی و مردمی مسابقات کتابخوانی شهید سعید سیاح طاهری، از چهره‌های برجسته عرصه فرهنگ و دفاع مقدس، طراحی شده و تلاش دارد با ترویج فرهنگ مطالعه، زمینه آشنایی بیشتر خانواده‌ها با آثار ارزشمند ادبی و فرهنگی را فراهم کند.

این حرکت فرهنگی که با مشارکت و همراهی مردم شکل گرفته است، در پی آن است تا کتابخوانی را به یکی از جلوه‌های ماندگار حضور مردمی و فعالیت‌های فرهنگی میدان فلسطین تبدیل کند.

کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» روایت خاطرات خواندنی، شیرین و عبرت‌آموز «کونیکو یامامورا» (سبا بابایی)، مادر ژاپنی شهید محمد بابایی است که به‌عنوان تنها مادر شهید ژاپنی شناخته می‌شود. این اثر توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

برگزاری این مسابقه، گامی در جهت پیوند فعالیت‌های مردمی با فرهنگ مطالعه و معرفی الگوهای ارزشمند ایثار، مقاومت و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به خانواده‌ها و نسل جوان به شمار می‌رود.