94 درصد از پهنه ایران در حالت فرسایش قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد شیرازی، ظهر امروز در حاشیه همایش روز جهانی بیابان زدایی در شیراز اظهار داشت: از 20 سال گذشته تاکنون 30 درصد به بیابانهای کشور افزوده شده است.

وی از جنگل زدایی، توسعه کلان شهرها و احداث شهرکهای صنعتی به عنوان سه دلیل عمده برای افزایش سطح بیابان در کشور یاد کرد و افزود: این عوامل باعث ایجاد آبهای سطحی شده و فرسایش خاک، از بین رفتن بسترهای آبهای سطحی و عدم تجدید آبهای زیرزمینی را به همراه دارد.

دبیر انجمن حیات ایران توضیح داد: سیاستهای ملی امروز به توسعه صنعتی روی آورده و کمتر به مسائل زیست محیطی پرداخته می شود در همین راستا بیشتر شهرکهای صنعتی در زمینهای مرغوب اطراف کلان شهرها ایجاد می شوند و از آنجا که اکثر کلان شهرها در جلگه های آبرفتی بنا شده اند این مسئله سبب مصرف آب و عدم نشست آن و کم شدن سطح آبهای زیر زمینی می شود.

وی از جمله اقدامات پیشگیری کننده در وقوع این مسئله را ایجاد سیل بندها بر روی آبهای جاری و جنگل کاری در اطراف شهرها دانست و گفت: در این راستا ستاد خشکسالی جنوب کشور با حضور جمعی از اساتید دانشگاه شیراز تشکیل خواهد شد.

شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام نامطلوب بودن وضعیت حیات وحش استان فارس بیان داشت: در پارک ملی بمو به علت کمبود آب اقدام به تهیه آبشخورهای دستی برای تامین آب حیوانات موجود در پارک شده است.

دبیر انجمن حیات ایران افزود: سطح آب دریاچه های پریشان و بختگان نیز در مقایسه با سالهای قبل در همین فصل بسیار کم شده و حیات وحش این مناطق در خطر هستند.