حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی تهران اظهار کرد: مسیرهای منتهی به تالاب بندعلیخان و دریاچه شور بازگشایی شده و آبراه‌ها و انهار سنتی نیز برای عبور جریان آب و هدایت سیلاب ساماندهی و بازگشایی شده‌اند.

وی افزود: با بازگشایی این مسیرها، در صورت وقوع سیلاب و شکل‌گیری جریان‌های آبی، امکان هدایت آب از مسیرهای طبیعی و سنتی به سمت تالاب بندعلی‌خان و دریاچه شور فراهم شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر اهمیت این پهنه‌های طبیعی در مدیریت سیلاب و حفظ زیست‌بوم منطقه خاطرنشان کرد: بازبودن مسیرهای انتقال آب می‌تواند در هدایت روان‌آب‌ها به سمت تالاب‌ها و جلوگیری از اختلال در جریان طبیعی آب نقش مؤثری داشته باشد.