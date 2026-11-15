https://mehrnews.com/x3dC7S ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵ کد مطلب 7011207 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵ برداشت خرمالو از باغات روستای اسحاق آباد کاشان کاشان- برداشت خرمالوی شیرین و بومی از باغات روستای اسحاق آباد از توابع بخش نیاسر شهرستان کاشان آغاز شد. دریافت 36 MB کد مطلب 7011207 کپی شد مطالب مرتبط تولید ۹۸ درصد زرشک بیدانه جهان در ایران؛ ورود «گنج سرخ» به بازار بورس بازارچههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بوشهر توسعه یابد ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی صنعت کوثر برچسبها خرمالو کاشان محصولات کشاورزی
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