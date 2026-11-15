به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت تعاملات مرزی و گسترش همکاری‌های دوجانبه میان مرزبانان ایران و عراق، نشست مشترک کلانتران مرزی دو کشور در بازارچه مرزی سیرانبند شهرستان بانه برگزار شد.

در این دیدار، سرهنگ مراد هنرور، کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در منطقه بانه، با سرتیپ حسن حمید، کلانتر مرز جمهوری عراق در منطقه ۱۴ سلیمانیه (شهر بازار)، دیدار و درباره آخرین وضعیت مرز مشترک دو کشور گفت‌وگو کردند.

طرفین در این نشست ضمن تبادل اطلاعات و بررسی تحولات و مسائل مرتبط با مرز مشترک، بر ضرورت صیانت از حقوق مرزنشینان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد مسافران و خودروها از طریق بازارچه مرزی سیرانبند تأکید کردند.

تسهیل و تسریع در ترددهای مسافری و خودرویی، شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در فعالیت‌های مرزی و افزایش هماهنگی میان مسئولان مرزی دو کشور از دیگر محورهای مطرح‌شده در این ملاقات بود.

تأکید بر مقابله مشترک با قاچاق و تخلفات مرزی

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این نشست، تقویت همکاری‌های امنیتی و مرزی برای پیشگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و مقابله با قاچاق کالا، اشیای غیرمجاز و سایر تخلفات مرزی بود.

کلانتران مرزی ایران و عراق با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی میان نیروهای مرزبانی دو کشور دوست و همسایه، بر استمرار ارتباطات و همکاری‌های مشترک برای تأمین امنیت پایدار در نوار مرزی تأکید کردند.

در ادامه این برنامه، طرفین با همراهی یکدیگر گشت مرزی مشترکی را برگزار کرده و از محدوده میله مرزی ۹۹/۱ بازدید کردند.

این ملاقات در چارچوب تعاملات مرزی دو کشور و با هدف تقویت هماهنگی‌های عملیاتی، افزایش امنیت مرز مشترک و پیگیری مسائل مرتبط با تردد و فعالیت‌های مرزنشینان انجام شد.