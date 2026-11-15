به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۹ بررسی شد.



نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

