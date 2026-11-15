خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ماجرا از جایی آغاز شد که خانواده محمدمهدی، پس از بی‌خبری از او، با نگرانی به دنبال یافتن نشانی از فرزندشان بودند. جوانی که بنا بر اطلاعات منتشرشده، ساکن اسلامشهر بود و ناپدیدشدنش خیلی زود به دغدغه‌ای جدی برای نزدیکانش تبدیل شد. خانواده که از بازگشت او ناامید نشده بودند، موضوع را به پلیس اطلاع دادند و با اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، روند پیگیری رسمی این پرونده آغاز شد.

در چنین شرایطی، هر ساعت بی‌خبری برای خانواده‌ای که چشم‌انتظار بازگشت عزیزش است، به‌اندازه روزها و هفته‌ها می‌گذرد. امید به پیدا شدن فرد مفقودشده، در کنار نگرانی از احتمال وقوع حادثه، لحظاتی دشوار و فرساینده را برای نزدیکان او رقم می‌زند. در پرونده محمدمهدی نیز آنچه ابتدا به‌عنوان یک فقدانی مطرح شده بود، با ورود پلیس آگاهی و انجام بررسی‌های تخصصی، به مسیری تلخ‌تر رسید.

بر اساس اظهارات غلامحسین مهرعلیان، فرمانده انتظامی اسلامشهر، مأموران پلیس آگاهی پس از دریافت گزارش مفقودی، بررسی‌های فنی و اطلاعاتی را آغاز کردند.

وی به خبرنگار مهر گفت: در جریان این اقدامات، سرنخ‌هایی درباره رفت‌وآمد افراد مشکوک به باغی در ملارد به دست آمد؛ سرنخ‌هایی که مسیر تحقیقات را از اسلامشهر به یکی از مناطق باغی ملارد تغییر داد.

با تکمیل بررسی‌های اولیه و هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران پلیس آگاهی در عملیاتی شبانه به محل موردنظر اعزام شدند، نتیجه این عملیات، کشف جسد جوان مفقودشده و دستگیری دو نفر بود که به گفته فرمانده انتظامی اسلامشهر، در ارتباط با این جنایت شناسایی شده بودند. در جریان بازرسی از محل نیز یک قبضه کلت کمری و شش فشنگ جنگی کشف شد؛ موضوعی که خود می‌تواند بخشی از زوایای پنهان این پرونده را در تحقیقات تخصصی روشن کند.

کشف جسد، اگرچه به روزهای بی‌خبری و جست‌وجوی خانواده پایان داد، اما به معنای پایان پرسش‌ها نبود. در واقع، از این مرحله به بعد، مسئله اصلی نه یافتن محمدمهدی، بلکه روشن‌شدن چگونگی وقوع قتل، انگیزه عاملان و جزئیات اتفاقاتی بود که به مرگ این جوان انجامید.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در اظهارات منتشرشده، اختلافات مالی با مقتول را علت وقوع قتل اعلام کرده است، بر همین اساس، دو فرد بازداشت‌شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند، این روایت، نخستین توضیح رسمی درباره انگیزه احتمالی جنایت است.

از سویی دیگر، دایی محمدمهدی ارجمند ضمن ابراز اندوه عمیق خانواده، از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خواست، از بازنشر شایعات و اطلاعات تأییدنشده خودداری کنند.

او تأکید کرد: خانواده، در شرایطی دشوار و سوگوارانه قرار دارد و انتشار روایت‌های نادرست، رنج آنان را دوچندان می‌کند.

به گفته دایی مقتول، محمدمهدی در زمان حادثه با خودروی خود در مسیری مرتبط با حضور در هیئت بوده و دو فردی که با نیت قبلی سوار خودرو شده بودند، با انگیزه سرقت خودرو، جانش را گرفته‌اند.

او معتقد است، انگیزه اصلی این حادثه سرقت خودرو بوده، نه اختلافات مالی؛ موضوعی که به باور خانواده باید در روند تحقیقات به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

خانواده در انتظار روشن‌شدن تمام ابعاد پرونده

دایی محمدمهدی، نکته دیگری را نیز مورد تاکید قرار داد و آن درخواست برای پرهیز از قضاوت‌های عجولانه و سپردن روند رسیدگی به مراجع قانونی است، خانواده مقتول تأکید دارند که خواهان رسیدگی قاطع به پرونده و مجازات قانونی عاملان این حادثه هستند و انتظار دارند، هیچ‌یک از جزئیات مربوط به نحوه وقوع جنایت و انگیزه آن نادیده گرفته نشود.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که انتشار اخبار جنایی در فضای مجازی، گاهی با سرعتی بیشتر از روند بررسی رسمی پرونده‌ها همراه است، در چنین فضایی، روایت‌های ناقص، اطلاعات تأییدنشده و حتی تناقض در جزئیات می‌تواند افکار عمومی را به برداشت‌های نادرست سوق دهد. پرونده محمدمهدی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

از سوی دیگر، کشف سلاح و مهمات در محل نگهداری جسد، ضرورت بررسی دقیق‌تر شواهد را دوچندان می‌کند. اینکه سلاح کشف‌شده چه ارتباطی با قتل داشته، آیا در جریان وقوع حادثه استفاده شده یا صرفاً در محل نگهداری می‌شده و چه ارتباطی میان آن و افراد بازداشت‌شده وجود دارد، از جمله پرسش‌هایی است که پاسخ آن‌ها باید در چارچوب تحقیقات پلیسی و قضایی مشخص شود.

همچنین بررسی سرنوشت خودروی محمدمهدی، مسیر حرکت او پیش از ناپدیدشدن، ارتباط احتمالی افراد بازداشت‌شده با خودرو و تطبیق اظهارات آنان با شواهد فنی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. بااین‌حال، تاکنون اطلاعات رسمی و مستندی درباره نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشده است و نمی‌توان درباره جزئیات آن‌ها با قطعیت اظهارنظر کرد.

پرونده‌ای که هنوز پاسخ‌های روشنی می‌طلبد

اکنون با کشف جسد و بازداشت دو مظنون، مرحله جست‌وجو برای یافتن جوان اسلامشهری به پایان رسیده، اما مسیر رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد. بازداشت‌شدگان برای پاسخ‌گویی به اتهامات مطرح‌شده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند و تعیین میزان مسئولیت هر یک، مستلزم بررسی ادله و طی مراحل قانونی است.

در چنین پرونده‌هایی، روشن‌شدن انگیزه قتل تنها یکی از بخش‌های مهم تحقیقات است. چگونگی آشنایی احتمالی متهمان با مقتول، نحوه همراه‌شدن آن‌ها با او، زمان و مکان دقیق وقوع جنایت، چگونگی انتقال جسد به باغ ملارد و سرنوشت اموال مقتول، همگی از موضوعاتی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از آنچه رخ داده است، ارائه کند.

در نهایت، آنچه خانواده محمدمهدی ارجمند بیش از هر چیز انتظار دارند، روشن‌شدن حقیقت است؛ حقیقتی که نه با شایعه‌سازی و انتشار روایت‌های هیجانی، بلکه با تحقیقات دقیق، مستند و بی‌طرفانه آشکار می‌شود.

برای خانواده‌ای که روزهای انتظار را با امید بازگشت فرزندشان سپری کردند و سرانجام با خبر کشف پیکر بی‌جان او روبه‌رو شدند، روشن‌شدن حقیقت تنها یک مطالبه قضایی نیست؛ خواسته‌ای انسانی برای پایان‌دادن به ابهام و یافتن پاسخی روشن به یکی از تلخ‌ترین پرسش‌های زندگی‌شان است: بر محمدمهدی چه گذشت و چرا فرصت بازگشت به خانه از او گرفته شد؟