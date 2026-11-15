به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص آلودگی‌ هوا با بیان اینکه چاره‌ای در این شرایط نامناسب نداریم، اظهار کرد: حیف است تهران، کرج، اراک و اصفهان در این شرایط باشند.

وی در خصوص حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای شهر یادآور شد: این حضور به دلیل مصوبه هیئت دولت برای محدود کردن ساخت و ساز در تهران و کرج است. معاون وزیر علل و جزئیات این مصوبه را توضیح خواهد داد.

چمران گفت: یک فوریت سیاست‌های بودجه سال آینده هم در دستور کار قرار دارد. یک فوریت دیگری نیز در ارتباط با تمدید حمل و نقل عمومی رایگان هم امروز بررسی خواهد شد. همچنین آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک شهر در دستور است.

وی در مورد وضعیت آلودگی هوای پایتخت خاطرنشان کرد: باید فکر طلایی در این زمینه داشته باشم. باید فکر اساسی و درستی کرد و تعداد اتوبوس‌ها و قطارهای مترو را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: توسعه ناوگان مترو باید بیشتر صورت گیرد و دولت با شهرداری و شورا تلاش و هماهنگی بیشتری در این بخش داشته باشند تا حق خود را به خوبی دریافت کنیم. برای تامین اتوبوس‌ها هم باید تلاش خود را افزایش دهیم.

چمران با بیان اینکه بنده نمی‌دانم قانون هوای پاک تا چه حد اجرایی شده است، تصریح کرد: در وزارت کشور دولت شهید رئیسی دو جلسه داشتیم و از تمام مقصران آلودگی هوا دعوت شده بود و هریک گزارشاتی در این زمینه ارائه کردند و تکالیف آنها مشخص شد. امیدواریم انجام این تکالیف با جدیت دنبال شود.

وی در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم پایتخت، گفت: شهرهایی که حریم دارند موظفند از حریم حفاظت کنند اما متاسفانه اختلاف نظر بین شهرها باعث می شود عده‌ای سوء استفاده کرده و به حریم تجاوز کنند.